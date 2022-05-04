Святослав Вакарчук захопився Колею Сергою: І заспівати, і про квантову механіку поговорити

Зараз в українському суспільстві – і шоу-бізнесі зокрема – ми бачимо великий сплеск взаємодопомоги та прояву найтепліших людських почуттів

Для Вакарчука Коля Серга став відкриттям / Фото: instagram.com/okeanelzy_official, facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Ось уже третій місяць триває російська війна в Україні. За цей час наше суспільство дуже згуртувалося проти підступного ворога. Багато хто спостерігає, як змінилися стосунки не лише між обивателями, а й у сфері шоу-бізнесу. Першим дзвінком для всіх стала пандемія, через що артисти стали допомагати один одному і навіть тісно дружити. А спільна біда – російська війна – і зовсім оголила нерв сприйняття. І сьогодні всі активно обговорюють, як Святослав Вакарчук щиро захопився Колею Сергою.

На своїй сторінці в Insagram Святослав Вакарчук, лідер культової групи "Океан Ельзи", який служить у лавах ЗСУ і також багато виступає перед українцями по всій країні, показуючи звірства рашистів у найгарячіших точках, опублікував фото з Колею Сергою. Фронтмен "ОЕ" зазначив, що Серга став для нього відкриттям.

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Коля – для мене людина-відкриття! Справжній одесит з великим українським серцем! До речі, вчора весь вечір обговорювали квантову механіку. Українською мовою, звичайно.

– підписав фото Вакарчук.

Можна тільки уявити, яким цікавим та змістовним було це спілкування двох артистів, які були змушені змінити рід діяльності.

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Зазначимо, популярний артист Коля Серга – також один із тих, хто і словом, і ділом зі зброєю в руках демонструє любов до України та продовжує підтримувати бойовий дух свого народу у найскладніший час.

Коля Серга / Фото: instagram.com/okeanelzy_official

А українці в такі моменти ще більше пишаються своїми артистами, які допомагають наближати нашу перемогу!

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Нагадаємо, раніше Коля Серга опублікував непростий вірш про перемогу.який надихає.