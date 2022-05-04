Святослав Вакарчук захопився Колею Сергою: І заспівати, і про квантову механіку поговорити

Ось уже третій місяць триває російська війна в Україні. За цей час наше суспільство дуже згуртувалося проти підступного ворога. Багато хто спостерігає, як змінилися стосунки не лише між обивателями, а й у сфері шоу-бізнесу. Першим дзвінком для всіх стала пандемія, через що артисти стали допомагати один одному і навіть тісно дружити. А спільна біда – російська війна – і зовсім оголила нерв сприйняття. І сьогодні всі активно обговорюють, як Святослав Вакарчук щиро захопився Колею Сергою.
На своїй сторінці в Insagram Святослав Вакарчук, лідер культової групи "Океан Ельзи", який служить у лавах ЗСУ і також багато виступає перед українцями по всій країні, показуючи звірства рашистів у найгарячіших точках, опублікував фото з Колею Сергою. Фронтмен "ОЕ" зазначив, що Серга став для нього відкриттям.
Коля – для мене людина-відкриття! Справжній одесит з великим українським серцем! До речі, вчора весь вечір обговорювали квантову механіку. Українською мовою, звичайно.
– підписав фото Вакарчук.
Далі по темі
Можна тільки уявити, яким цікавим та змістовним було це спілкування двох артистів, які були змушені змінити рід діяльності.
Зазначимо, популярний артист Коля Серга – також один із тих, хто і словом, і ділом зі зброєю в руках демонструє любов до України та продовжує підтримувати бойовий дух свого народу у найскладніший час.
А українці в такі моменти ще більше пишаються своїми артистами, які допомагають наближати нашу перемогу!
Нагадаємо, раніше Коля Серга опублікував непростий вірш про перемогу.який надихає.
«Вплив війни на ціле покоління українських дітей просто спустошує»