Ігор Кондратюк передбачав війну ще 15 років тому, а світові політики – ні: "Співчуття їхньому інтелекту"

Продюсер і ведучий розповів про перші дні війни, висловив свою думку про причини вторгнення РФ і про зірок, що мовчать про війну. Як ви знаєте, Ігор Кондратюк за словами до кишені не лізе

Ігор Кондратюк дав відверте інтерв'ю / Фото: Reuters, открытые источники

Також Ігор Кондратюк в інтерв'ю "Сьогодні" розповів про шанси України на "Євробаченні" та як відновлюватиме будинок, до якого потрапив снаряд окупантів.

Знав про майбутнє вторгнення ще 15 років тому

Ігор Кондратюк називає Путіна "маніяком із ядерною зброєю", який мріє про створення нової імперії.

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Путін по суті своїй – недолугий, недалекий і неосвічений чоловік. Він – імперський дурник, який вважає розпад СРСР "найбільшою геополітичною катастрофою 20-го століття". Хоча навіть п’ятикласник в Україні розуміє, що найбільшою катастрофою 20-го століття є Друга світова війна, яка забрала більш ніж 25 мільйонів життів! (СРСР, за яким кремлівський вбивця так тужить, за весь час свого існування вбив може навіть більше життів своїх громадян, до слова!).

Ще 15 років тому, після Мюнхенської промови Путіна у 2007 році, Кондратюк зрозумів, що слід очікувати на подібну військову агресію.

І я про це також писав і говорив у інтерв’ю давно. Ті громадяни України і політики (наші і світові), які це не зрозуміли навіть після березня 2014-го року, викликають у мене співчуття і розчарування. Співчуття їхньому інтелекту і розчарування, що від них залежить в тому числі перебіг життя мого, моєї родини та моїх співвітчизників…

Ігор Кондратюк розповів про тероборону, зруйнований будинок і шоу-бізнес після війни / Фото: пресслужба

Мільйони українців мріють якнайшвидше відсвяткувати перемогу. Проте багато хто має страх, що наступ повториться знову. Ігор Кондратюк каже, що є шанс, що Росія не знову зазіхатиме на наші території лише у разі ліквідації нинішньої верхівки РФ.

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Зброю так і не видали

На початку війни стало відомо, що Ігор Кондратюк вступив до лав тероборони.

Ну, в теробороні нашого села я пробув лише декілька днів. Я скоріше допомагав теробороні з патрулюванні вулиць: у мене не було і немає до сих пір зброї. Я записався на отримання будь-якої зброї, але її почали видавати лише у військкоматах та лише тим, у кого є довід служби у армії. А мій "досвід" закінчився у 1985 році перепідготовкою після військової кафедри КНУ ім. Шевченка. До слова, моя військова спеціальність – ППО.

Також телеведучий розповів, яка зараз атмосфера панує у лавах тероборони.

Так ось, 2 березня моя сім’я виїхала з села, бо танки рашистських окупантів були вже за 12 кілометрів. Настрій у тероборони був і є бойовим. Але потрібно розуміти, що надійний захист наших сіл та міст забезпечать лише злагоджені дії і тероборони, і – головне – ЗСУ.

Ігор Кондратюк / Фото: пресслужба

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Окупанти пошкодили будинок

У день народження продюсера 14 березня до його будинку потрапив рашистський снаряд, такий страшний подарунок був до свята. На щастя, з родиною ведучого та співавтора "Караоке на Майдані" все гаразд, вони поїхали з дому 2 березня.

Нічого не вдієш. Це війна. Прилетіло, але всі цілі – і Слава Богу. Повторюю, усі 12 осіб, які були в нашому будинку з початку війни, 2-го березня виїхали. Добрі люди з села за нашої відсутності прикрили вікна, а ремонтувати буду або коли рашистів відтіснять з Житомирської траси і нашої тергромади, або вже після Перемоги.

Сім'я Кондратюка не опускає рук і не дає собі сумувати, є ті, кому пощастило набагато менше.

Порівняно з тими жахливими руйнуваннями житлових будинків і громадських будівель, які ми бачимо у Маріуполі, Ірпені, Бучі, Чернігові, Харкові, Охтирці та інших містах, і навіть порівняно з руйнуваннями деяких осель у нашому селі, наразі в моєму будинку можна жити. Ми з дружиною маємо надію, що вже нічого не прилетить… Відбудуємо!

Скріншот із Facebook Ігоря Кондратюка

"Невиліковно продажні і безмозкі"

Ігор Кондратюк у своїх інтерв'ю постійно критикує так званих "голубів світу", артистів українського походження, які продовжують відмовчуватися про війну в Україні або публікують безглузде "Нет войне". Говорячи про таких персонажів, продюсер слів не підбирає.

Вони невиліковно продажні або невиліковно безмозглі. Я їх називаю інфузоріями-колаборантами. Це теж неіснуюча для мене категорія осіб. Я не вважаю можливим слідкувати за людьми без честі і мізків. Коли у світі так багато порядних, розумних і талановитих людей!

І навіть тих зірок, хто зараз різко припинив усі зв'язки з Росією та став допомагати Україні, Кондратюк теж не шкодує.

Нехай каються перед іншими. Для мене – повторюю – їх не існує. Вибачте, є такий український вислів "пізно вср*лися" (усміхається). І це не "розбрат" і не "срач". Люди вже виявили свою недолугість

Ігор Кондратюк висловився про артистів, які мовчать про війну / Фото: пресслужба

Що буде із шоу-бізнесом?

Продюсер має свій прогноз щодо майбутнього українського шоу-бізнесу:

В українському шоу-бізі всі зрадники назавжди будуть зрадниками. Яким не буде місця на телеканалах, радіоефірах і всіляких музичних преміях. Дуже на це сподіваюсь. Вважаю, що це повинно бути прописано в законі про колаборацію та колаборантів. А всі інші, нормальні, так би мовити, українські артисти, будуть творити прекрасні пісні!

Україна на "Євробаченні" – перемога буде за нами?

Наразі представникам України Kalush Orchestra багато хто пророкує перемогу на "Євробаченні". Проте Кондратюк вважає, що такі гучні заяви озвучувати поки що рано.

З великою ймовірністю Kalush Orchestra переможе у голосуванні глядачів. І ви знаєте, чому: вся Європа зараз – за Україну. Але про перемогу говорити рано, як на мене.

"Плакали з дружиною, послухавши вірш "Мамо, я вбитий в Ірпені"

Артисти, які нині служать у лавах ЗСУ та тероборони, зміняться так само, як і їхня творчість. Ігор Кондратюк переконаний, що ми побачимо сплеск патріотичної творчості.

Вже з 24 лютого написано декілька, не побоюсь цього слова, геніальних віршів і прекрасних пісень. Вчора з дружиною плакали, послухавши вірш "Мамо, я убитий в Ірпені" Василя Головецького. Покладуть на музику – і це буде на розрив! А який геніальний вірш написав Юрій Рибчинський? Жива легенда нашої поезії написав вірш, який увійде в класику української літератури. Кожен день з окопу дивує влучною римою Петро Мага…Творчість епохи цієї визвольної війни України проти Росії буде "зі сльозами на очах", вибачте за таке радянське порівняння.

Коли переможе Україна?

Як і кожен українець, продюсер мріє швидше святкувати перемогу і впевнений, що це станеться дуже скоро.

Скоро! На жаль, не знаю дати. Маю надію, що у вересні цього року діти підуть в школу по всій Україні – від Луганська до Ужгорода, і від Чернігова до Ялти. Навчатись по українській шкільній програмі, а не програмі рашистів, яку вони зараз нав’язують на тимчасово окупованих територіях. Слава Україні! Слава ЗСУ! Героям слава!

Також дізнайтесь, як Ігор Кондратюк різко коментував те, що сталося на "Оскарі"-2022 .

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