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Ігор Кондратюк показав село його дитинства на Херсонщині після приходу "русского міра": моторошні кадри (відео)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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4 липня, 07:39
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Продюсер поділився зворушливим постом у Мережі про рідне для нього село. Від цієї історії мурахи по шкірі. Що рашисти зробили з маленьою Батьківщиною Кондратюка – дивіться у матеріалі
Ігор Кондратюк показав, що окупанти зробили з його рідним селом
Ігор Кондратюк показав, що окупанти зробили з його рідним селом / Фото: Колаж: Сьогодні

Путінські посіпаки щоразу доводять – вони нелюди, які вміють лише вбивати, знищувати та красти. І цьому є численні докази. Нещодавно телеведуча Василіса Фролова показала, як російська ракета знищила її рідний та мирний дворик у Харкові. Внаслідок ворожого обстрілу були жертви.

Ігор Кондратюк також показав, у що перетворили рашисти його село дитинства Заградівку, що на півночі Херсонщини. Відповідне відео продюсер опублікував у Facebook.

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На ролику видно розбомблені хати, у яких жили мирні люди та залишики російських боєприпасів, які лежать посеред дворів.

Ігор Кондратюк зазначив – у цьому селі він жив до шести років, в хаті свого діда.

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Це найкраще село України для мене – Заградівка на півночі Херсонщини. У якому я прожив до своїх майже шести років. В хаті діда по мамі Федора Зінченка. Крайня хата біля проходу на річку і стадіон. Дід працював ветеринаром, їздив на бідарці, і давав мені тримати віжки (ми називали їх "вожі"). Влітку на світанку він мене тягнув на Інгулець. Ловив рибу, а я досинав у човні, – поділився спогадами продюсер.

За словами Кондратюка, у цьому селі могила його мами, бабусі, діда і багатьох найближчих родичів.

Бажаю російським нацистам, щоб всі їхні "малі батьківщини" стали такими ж, як дідова Заградівка зараз! Саме існування путінської росії зараз – це суцільна "мова ненависті"! Рашисти – покидьки планети Земля, – наголосив він.

Нагадаємо, раніше Ігор Кондратюк розповів про родичів, які живуть в окупованій Херсонщині. За словами продюсера, вони чекають на ЗСУ і сподіваються, що незабаром наші захисники виженуть окупантів геть.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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