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Ігор Кондратюк показав снаряд, який зруйнував його будинок під Києвом

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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12 квітня, 22:49
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Майже місяць після обстрілу російськими окупантами продюсер Ігор Кондратюк показав величезний снаряд, який зруйнував його будинок під Києвом
Ігор Кондратюк показав снаряд, який потрапив до його будинку
Ігор Кондратюк показав снаряд, який потрапив до його будинку

Український продюсер та шоумен Ігор Кондратюк став одним із тих, чий будинок постраждав від обстрілів російської армії. У березні продюсер повідомив, що до його особняка під Києвом потрапив снаряд окупантів.

Через місяць після обстрілу Кондратюк показав "подарунок" від російських орків, що змогли дістати українські сапери. Фото продюсер опублікував на своїй сторінці Facebook.

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Називається 9М22У. Снаряд для "Градів". Нехай згорять у пеклі всі, хто його випустив, їхні родичі, земляки та співгромадяни! – написав Кондратюк.

Facebook

На щастя, у момент попадання снаряда до будинку продюсера нікого в будинку не було. Ведучий "Караоке на Майдані" разом із сім'єю покинув особняк ще 2 березня. Сусіди шоумена прийшли на допомогу та прикрили розбиті вікна без власників.

У матеріалі сайту "Сегодня" продюсер розповів, що планує розпочати ремонт у будинку одразу ж після перемоги. Повне інтерв'ю з Ігорем Кондратюком про майбутнє українського шоу-бізнесу, майбутнє "Євробачення-2022" та перемогу – читайте вже зараз!

Також дізнайтесь, як Ігор Кондратюк різко коментував те, що сталося на "Оскарі"-2022.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Складно ходити вулицями, після побаченого у Бучі. Це за межами таго, що ми могли бачити у фільмах.

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