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Ігор Кондратюк розповів про родичів на окупованій Херсонщині – відверте зізнання продюсера

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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1 липня, 07:40
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З березня Херсонщина перебуває під окупацією рашистів. Український продюсер поділився, як його рідні зараз в області живуть. Подробиці у матеріалі
Ігор Кондратюк поділився подробицями життя родичів на тимчасово окупованій Херсонщині
Ігор Кондратюк поділився подробицями життя родичів на тимчасово окупованій Херсонщині / Фото: Колаж: Сьогодні

Ігор Кондратюк родом з селища Пригір'я Херсонської області. Продюсер намагається не говорити зайвого про свою рідню, яка залишилася на тимчасово підконтрольній РФ території. Адже це, за його словами, небезпечно. Проте мовчати про знущання та цинізм російських загарбників він просто не може. Раніше Кондратюк ділився, що його брата на кілька днів забрали ФСБшники.

Ігор Кондратюк зізнався, що найближчим його родичам вдалося евакуюватись з Херсонщини. Проте в області все ще живуть його рідні. Як пояснив продюсер в інтерв'ю "Суспільному" вони чекають на ЗСУ і сподіваються, що незабаром наші захисники виженуть окупантів геть.

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Страждають, чекають. Найближчі мої родичі виїхали, але там ще є досить багато рідні. Вони буквально кожен день сподіваються, що почнеться контрнаступ і Херсон звільнять, рідня живе на лівобережній частині. Північ міста, де я народився, звільнили, там є декілька звільнених сіл. Знаєте, воно болить, ти періодично думаєш: "Ну як так?", – поділився Кондратюк.

Продюсер каже, що його рідні на Херсонищині чекають на ЗСУ
Продюсер каже, що його рідні на Херсонищині чекають на ЗСУ / Фото: Скріншот із відео

Продюсер наголосив, що Херсонщина – не російсько-орієнтований регіон, а колаборанти, які вилазять, їх мало хто знає, крім Сальдо (голова окупаційної "обласної адміністрації", – Ред.) , який десять років був головою Херсону.

Ігор Кондратюк побажав жителям Херсонщини не падати духом та чекати на ЗСУ, які обов'язково прийдуть. Також він наголосив, що невдовзі нам вдасться приїхати "без блокпостів від рашистів на вільну українську землю".

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Херсонцям я бажаю багато чого, але що ми можемо зробити? Ми навіть не можемо волонтерську допомогу туди доставити. Волонтери — це відчайдухи, дехто з них погано закінчив, доставляючи апарати на територію Херсонщини. Треба триматися і ні на хвилину не сумніватися, що Херсонщина потрібна Україні, – додав продюсер.

Раніше Ігор Кондратюк в інтерв'ю "Сьогодні" розповідав про перші дні війни, причини вторгнення РФ і про зірок, що мовчать про війну.

Нещодавно ми писали, що зрадник Сергій Гармаш приїхав в окупований Херсон. Що актор-путініст забув у місті – читайте тут.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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