Ігор Кондратюк раз і назавжди розвінчав міф про "хороших росіян": це оксюморон!

Український продюсер вважає, що навіть ті росіяни, які позиціонуються як представники ліберальної інтеліґенції, нічого не роблять для припинення війни

Ігор Кондратюк пояснив, що не так з російськими опозиціонерами та чому їм не варто вірити / Фото: Скріншот із відео

Ігор Кондратюк вже неодноразово жорстко висловлювався про зірок-рашистів, які підтримують кривавий та цинічний Кремль. Зокрема, він добряче присоромив Тіну Канделакі, назвавши її "безмозглою бл*ддю".

Нині ж продюсер вирішив пояснити українцям, чому "хороших росіян" взагалі не існує. І навіть ті громадяни РФ, які нібито створюють опозицію путінському режиму, також не є "святими".

Реклама

У Facebоok Кондратюк зазначив, що замість того щоб, користуючись своїми зв'язками та певним авторитетом, переконувати уряди країн Європи та світу не співпрацювати з путінською РФ, посилювати санкції та ембарго проти Росії для прискорення закінчення війни і знищення кремлівського тоталітарного режиму, російська "ліберальна інтеліґенція" розповідає світу у соцмережах про:

хто такий Путін;

що там всередині Росії ("не всьо так адназначна, єсть нармальниє люді");

російську культуру не варто ізолювати/ігнорувати/х*рити навіть зараз (серйозно? це головна проблема сучасності?!);

аналіз справ на фронті;

якою буде "їхня" росія після х*йла;

як важко жити росіянам, які змушені втікати від режиму путіна і т.д.

Лише спільними діями усіх прогресивних людей світу можна зупинити і знищити ракову пухлину цивілізації – войовничий імперський російський нацизм – рашизм, – пояснив продюсер.

На думку Кондратюка, російські опозиціонери-ліберали повинні або активно починати діяти проти нинішньої Росії, або відправлятись слідом за російським кораблем.

Іншого їм не дано. Але зрозуміти це далеко не кожному з них дано. Тому для мене "харошиє рускіє" – оксюморон, – зазначив він.

До речі, раніше Ігор Кондратюк вже висловився про "хороших росіян", називавши їх знавцями х**ла та своєї батьківщини-терористки-агресора.