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Ігор Кондратюк висміяв приїзд Ані Лорак в Україну з концертами: Мені 42, але думати нічим

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
17 липня, 14:57
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Знаменитий український телеведучий і продюсер навіть придумав свій "плейлист" для Ані Лорак, яка в серпні збирається дати два сольних концерти в Одесі
Ігор Кондратюк висміяв намір Ані Лорак виступити в Україні вперше з 2014 року
Ігор Кондратюк висміяв намір Ані Лорак виступити в Україні вперше з 2014 року / Фото: instagram.com/anilorak, facebook.com/kondratjukigor

Українська співачка Ані Лорак збирається дати два сольних концерти в Україні, в одному з клубів Одеси. Це буде перший офіційний виступ Лорак в Україні з 2014 року.

Українці по-різному сприйняли цю новину: хтось радіє, що його улюблена артистка нарешті виступить на батьківщині, а хтось навпаки обурюється – адже Ані Лорак уже кілька років проживає і працює в країні-агресорі – Росії.

Одним з тих, хто прокоментував приїзд Лорак в Україну став відомий український телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк.

В Facebook він висміяв артистку і опублікував свою версію "плейлиста", з яким Ані Лорак виступатиме в Одесі. Кондратюк запропонував такі назви "пісень", як "Без мізків", "Навіщо мені совість, я – співачка", "Мені 42, а думати нічим", "У вас тут теж люблять вату" та інші.

Скріншот: Facebook

Підписники Ігоря оцінили гумор телеведучого. Відомо, що Ігор Кондратюк сумнівається в тому, що Ані Лорак вдасться виступити в Одесі. Відповідний коментар він залишив під публікацією про Ані Лорак в Facebook.

Не вірю, що вони таки відбудуться, – написав ведущий про концерти артистки.

Скріншот: Facebook

Раніше Ані Лорак приїжджала в Україну, але не розкривала мета візиту.

У кліпах Ані Лорак вибирає яскраві образи, а ось в житті Ані Лорак вважає за краще максимально натуральний макіяж. Тренд на природну красу зараз в моді, багато українок доводять це на особистому прикладі.

Український продюсер розповів про дружбу з Ані Лорак і про те, як він ставиться до її виступів в Росії:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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