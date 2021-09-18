Ігор Пустовіт розповів свою версію сімейної драми з Сашею – блогер теж дав інтерв'ю

Чоловік Саші Пустовіт звинуватив Машу Єфросиніну, у якій в гостях була його дружина, в гонці за переглядами, та сам же відправився до іншого інтерв'юєра, щоб розповісти про сімейний скандал

Ігор Пустовіт відреагував на скандальне інтерв'ю своєї дружини Саші / Фото: instagram.com/sashaabo, instagram.com/pustovit

Блогерка Саша Пустовіт дала інтерв'ю Маші Єфросиніної в червні цього року, в якому розповіла про проблеми сімейного життя, а через два дні вона оголосила, що розлучається з чоловіком Ігорем Пустовітом.

Днями вийшло нове інтерв'ю Саші з Єфросиніною, де жінка вже поскаржилася на психологічний тиск з боку чоловіка – нібито Ігор довгий час морально принижував Сашу, поки в Instagram вони створювали образ щасливої родини.

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Скріншот: YouTube

Сьогодні Ігор Пустовіт опублікував в Instagram пост-лист, адресований його синам. У ньому чоловік вибачається перед хлопчиками і анонсує своє інтерв'ю для Слави Дьоміна.

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Він також зачепив Машу Єфросиніну, яка допомогла Саші Пустовіт винести всі подробиці сімейного життя на публіку.

Мама опустила тата на саме дно своїми легендами, ще й на всю Україну... Мама не розуміла, що людині, якій вона так завзято принижувала вашого тата, було насправді чхати на її справжні проблеми. Хтось просто робив інтеграцію і рейтинги, – написав Ігор Пустовіт.

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Він додав, що вирішив "опуститися ще глибше на дно" і розповісти, "як все було насправді".

Речі, які розповідатиме ваш тато будуть вам неприємні, будуть навіть болючі. Будуть усім. І вашому татові теж. Але ми це переживемо, – написав чоловік Саші.

Інтерв'ю з Ігорем вийде зовсім скоро і ми обов'язково поділимося з вами усіма подробицями. А поки можна подивитися те саме інтерв'ю Саші Пустовіт:

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