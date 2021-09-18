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Ігор Пустовіт розповів свою версію сімейної драми з Сашею – блогер теж дав інтерв'ю

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
18 вересня, 13:04
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Чоловік Саші Пустовіт звинуватив Машу Єфросиніну, у якій в гостях була його дружина, в гонці за переглядами, та сам же відправився до іншого інтерв'юєра, щоб розповісти про сімейний скандал
Ігор Пустовіт відреагував на скандальне інтерв'ю своєї дружини Саші
Ігор Пустовіт відреагував на скандальне інтерв'ю своєї дружини Саші / Фото: instagram.com/sashaabo, instagram.com/pustovit

Блогерка Саша Пустовіт дала інтерв'ю Маші Єфросиніної в червні цього року, в якому розповіла про проблеми сімейного життя, а через два дні вона оголосила, що розлучається з чоловіком Ігорем Пустовітом.

Днями вийшло нове інтерв'ю Саші з Єфросиніною, де жінка вже поскаржилася на психологічний тиск з боку чоловіка – нібито Ігор довгий час морально принижував Сашу, поки в Instagram вони створювали образ щасливої родини.

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Скріншот: YouTube

Сьогодні Ігор Пустовіт опублікував в Instagram пост-лист, адресований його синам. У ньому чоловік вибачається перед хлопчиками і анонсує своє інтерв'ю для Слави Дьоміна.

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Він також зачепив Машу Єфросиніну, яка допомогла Саші Пустовіт винести всі подробиці сімейного життя на публіку.

Мама опустила тата на саме дно своїми легендами, ще й на всю Україну... Мама не розуміла, що людині, якій вона так завзято принижувала вашого тата, було насправді чхати на її справжні проблеми. Хтось просто робив інтеграцію і рейтинги, – написав Ігор Пустовіт.

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Він додав, що вирішив "опуститися ще глибше на дно" і розповісти, "як все було насправді".

Речі, які розповідатиме ваш тато будуть вам неприємні, будуть навіть болючі. Будуть усім. І вашому татові теж. Але ми це переживемо, – написав чоловік Саші.

Інтерв'ю з Ігорем вийде зовсім скоро і ми обов'язково поділимося з вами усіма подробицями. А поки можна подивитися те саме інтерв'ю Саші Пустовіт:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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