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Ілона Гвоздьова про сварку з MELOVIN та критику ЛГБТ: Хочеш усім подобатися – мовчи та посміхайся

Ексклюзив
Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
30 жовтня, 08:00
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Відома українська танцівниця та хореографиня Ілона Гвоздьова прокоментувала конфліктну ситуацію, що виникла між ними з MELOVIN та хвилю хейту через її думку про представників ЛГБТ
Ілона Гвоздьова пояснила свої слова у бік ЛГБТ та прокоментувала конфлікт із MELOVIN
Ілона Гвоздьова пояснила свої слова у бік ЛГБТ та прокоментувала конфлікт із MELOVIN / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Вже тиждень багато хто стежить за конфліктною ситуацією, яка виникла між українським виконавцем MELOVIN та хореографоинею Ілоною Гвоздьовою.

Шанувальникам артиста не сподобався той факт, що Ілона критикувала його виступи на "Танцях зі зірками" та партнерку.

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Днями в Мережі також раптово почали обговорювати інтерв'ю Ілони Гвоздьової Наталі Влащенко, яке хореографиня дала два місяці тому. Там вона висловила свою позицію щодо ЛГБТ-спільноти, а саме – про геїв. Через це на Гвоздьову полилася хвиля хейту в соцмережах, враховуючи той факт, що і MELVOIN відносить себе до ЛГБТ-спільноти – артисту подобаються і хлопці, і дівчата.

У коментарі "Сьогодні" Ілона пояснила свою позицію та прокоментувала конфлікт із MELOVIN.

Чесність зараз не в моді. Хочеш усім подобатися – мовчи та посміхайся. Я не бачу далі сенсу будь-що коментувати стосовно цієї пари. Я все сказала на паркеті у нашому танці. Зважаючи на все, окрім скандалів та з'ясувань, цій парі на проєкті "Танці з зірками" нічим більше займатися та самовиражатися, – розповіла нам Ілона.

Ілона Гвоздьова висловилася про критику на свою адресу
Ілона Гвоздьова висловилася про критику на свою адресу / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

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За словами хореографині, проєкт – це непростий період у житті кожної пари. Адже зовсім не просто щотижня вивчати новий танець та боротися за участь – все це, без сумніву, позначається на емоційному стані артистів.

Але треба мати внутрішній стрижень і досвід, щоб уміти уникнути конфлікт зі своєю зіркою і налаштувати на перемогу. Це дуже складно, дуже, – каже Гвоздьова.

Про ЛГБТ

Першою вислів Ілони стосовно ЛГБТ помітила травісті-діва Монро, яка назвала Ілону "гомофобкою" та "змінила своє ставлення до хореографині". Все через інтерв'ю двомісячної давності, яке Ілона надала Наталії Влащенко.

Ми поцікавилися в Ілони, чому, на її думку, цей фрагмент інетрв'ю почали обговорювати лише зараз.

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Тому що це ще один спосіб продовжити участь MELOVIN (у "Танцях зі зірками – Ред.), новий виток!", – пояснила хореографиня.

За словами Ілони, в її оточенні є чоловіки-геї, і вона нормально до них відноситься.

Я, звичайно ж, не психолог, діагнози не ставлю, не маю на це жодного права, але маю право висловити суто свою особисту думку та ставлення, поділитися своїми переконаннями. Так, я спілкуюся і працюю з людьми нетрадиційної орієнтації, і здебільшого вони чудові люди, професіонали у своєму середовищі, розумні та виховані. Це їхнє право та їхній вибір, ким саме вони хочуть сьогодні бути і як хочуть жити – пояснила нам Ілона.

Ілона Гвоздьова
Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Але хореографиня залишається при своїй думці – для неї незвично бачити чоловіка геєм. Гвоздьова впевнена, що на орієнтацію можуть вплинути життєві обставини та зовнішні чинники. Від своїх слів Ілона відмовлятися не збирається, адже впевнена – свою думку можуть висловлюватися всі, якою б вона була.

Чому вони мають право відкрито заявляти про свої права, про свій статус, про свої життєві принципи та твердження, а я не можу висловити свої побоювання та емоції?! Так, я справді боюся за своїх дітей, за їхнє майбутнє. Дай боже знайти правильні слова, щоб зуміти пояснити їм, що це нормально, коли ти народився однією людиною, а став іншою, – резюмувала Гвоздєва.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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