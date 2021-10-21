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Ілона Гвоздьова потрапила в ДТП (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
21 жовтня, 13:43
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Відома танцівниця Ілона Гвоздьова у себе в Instagram розповіла подробиці аварії, в яку потрапила вчора ввечері
/ Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

У себе в соцмережах Ілона Гвоздьова опублікувала фотографію побитої машини, а через деякий час повідомила подробиці ДТП.

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За словами танцівниці, в її автомобіль в'їхала інша машина. Винуватцем аварії став водій іншого автомобіля, так як він не дотримувався дистанції.

Але, слава богу, все обійшлося. Ми довше чекали страхову. Але це було стрьомно. Перші 5 секунд я сиділа за кермом: "Господи, наскільки все погано ззаду". Звичайно, коли я вийшла подивилася. М'яко кажучи, я відбулася подряпинами, а у нього повний капот, – розповіла Ілона у себе в InstaStories.

Танцівниця порадила підписникам не втрачати пильність на світлофорах і дотримуватися дистанції.

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, нещодавно російська телеведуча Ксенія Собчак виявилася в епіцентрі скандалу після ДТП в Сочі . Ксенія Собчак на елітному таксі прямувала в аеропорт. Щоб доставити Ксенію на літак до Москви вчасно, водій виїхав на зустрічну смугу.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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