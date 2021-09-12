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Іменинниця Осадча вперше показала свої вагітні фото на підборах

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
12 вересня, 10:53
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12 вересня українська ведуча Катерина Осадча святкує 38-й день народження. На честь свята знаменитість поділилася архівними фото, зробленими під час вагітності
Катерина Осадча святкує день народження
Катерина Осадча святкує день народження / Фото: instagram.com/kosadcha

На чорно-білих знімках вже багатодітна мама Катерина Осадча позує разом зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим. На ведучій чорне боді з вирізами і піджак, а ще туфлі на підборах.

Знімками Осадча поділилася в Instagram, де також написала, що в 38 відчуває себе так, ніби їй 25.

За відчуттями мені все ще 25. Просто тепер я ще й мама трьох синів, – написала Катерина.

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Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

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Шанувальники телезірки привітали її з днем народження і засипали компліментами в коментарях:

  • "Шикарні фото!"
  • "Класна фотосесія!"
  • "Які ви круті!"
  • "Красива пара! Вагітність вам личить!"

Скріншот: instagram.com/kosadcha
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Зазначимо, що у Катерини Осадчої троє синів – Ілля (від першого шлюбу) Іван і Данило (спільні діти з Юрієм Горбуновим). Останнього ведуча народила наприкінці серпня цього року.

Дивіться відео про зірок, які виходили заміж вагітними:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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