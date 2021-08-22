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Іменинниця Сумська показала розкішний подарунок від Віталія Борисюка (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
22 серпня, 15:28
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Артистка також поділилася чарівними світлинами на честь свого 55-річчя. Дивіться, як зараз виглядає Ольга Сумська
Ольга Сумська показала розкішний сюрприз від свого чоловіка Віталія Борисюка
Ольга Сумська показала розкішний сюрприз від свого чоловіка Віталія Борисюка / Фото: instagram.com/olgasumska

Сьогодні українська акторка Ольга Сумська святкує свій день народження. Ми вже публікували її архівні світлини тут, а зараз покажемо нові знімки, якими зірка поділилася у своєму Instagram-профілі.

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На кадрах Сумська відображена в оточенні квітів. На ній – біла сукня з об'ємними рукавами і вишивкою.

Кажуть, в свій день народження потрібно багато мріяти! Починаю разом з вами, мої прекрасні друзі! І нехай здійсняться найпотаємніші бажання! Бути добру, – написала в пості Ольга Сумська.

Щоб подивитися всі світлини, свайпайте ліворуч:

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У сторіс Заслужена артистка України також показала, як її привітав чоловік – Віталій Борисюк. Актор вручив коханій великий букет білих троянд зі словами "З золотим ювілеєм тебе. 25 – це ще не вік".

Віталій Борисюк привітав Ольгу Сумську з днем народження / Фото: instagram.com/stories/olgasumska

У травні Ольга Сумська та Віталій Борисюк одружилися вдруге. В цьому році пара відсвяткувала 25-ту річницю з дня весілля і на честь цієї події вирішила повторно одружитися і навіть обмінятися клятвами.

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Ольга Сумська та Віталій Борисюк
Ольга Сумська та Віталій Борисюк / Фото: Скриншот из видео

На зірковому весіллі в Києві побували Володимир Горянський та Гарік Кричевський з дружинами, Віталій Козловський та інші знаменитості.

Про що говорить Instagram-сторінка Ольги Сумської, дивіться в сюжеті:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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