Іменну зірку Ані Лорак прибрали з Алеї зірок у рідних Чернівцях

Ім'я Ані Лорак більше красуватиметься на Алеї зірок у Чернівцях, а все через те, що українська співачка обрала кар'єру в Росії та мовчить про війну

Іменну зірку Ані Лорак прибрали у Чернівцях / Фото: instagram.com/anilorak

Ані Лорак довгий час намагається маневрувати між двома країнами – Україною та Росією. Але зараз її замовчування війни в Україні не на штуку розлютило українців. Співачка, яка так і не змогла назвати війну "війною", а Путіна – агресором , ризикує піти за російським кораблем.

У Чернівцях, де Ані Лорак провела дитинство, вже вирішили прибрати іменну зірку виконавиці з Алеї зірок на Театральній площі, пише місцеве видання. CvNews .

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Міська влада вважала, що місто не можуть представляти люди, які стали на бік країни-агресора та підтримали війну в рідній Україні.

Фото – Facebook

За Ані Лорак демонтували і іменний знак оперного співака Василя Герелло, який виступив на "антинацистському" концерті Путіна в Лужниках.

Україну намагається знищити російський агресор, а ти оспівуєш його "перемоги" – це не просто помилка. Такої зради не забудуть! Чи не вибачать! – заявили у Чернівецькій мерії.

Нагадаємо, що в Україні мають намір позбавити Ані Лорак та Василя Герелло всіх звань та почесних нагород . До "чорного списку" також потрапили й інші артисти, такі як Світлана Лобода, Микола Басков та Філіп Кіркоров.

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