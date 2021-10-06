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Ми побачили, як сильно залежні від соцмереж: реакція топ-блогерів на веб-апокаліпсис

Ексклюзив
Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки"
6 жовтня, 16:44
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Всесвітній збій Facebook і Instagram "розхитав" бюджети і нерви багатьох людей, в насамперед співробітників компанії, а також блогерів по всьому світу. Дізнайтеся, як Instagram-зірки впоралися з технічними неполадками
Аліна Френдій, Роман Свечкоренко та Анна Трінчер розповіли, як пережили "падіння" соцмереж
Аліна Френдій, Роман Свечкоренко та Анна Трінчер розповіли, як пережили "падіння" соцмереж / Фото: пресслужба, Колаж: Сьогодні

"Сеьогодні" поцікавилися у ТОП-блогерів України, як на них і їхній блог вплинуло тимчасове відключення соцмереж, що вони подумали, коли почалися неполадки, чим вони займалися, поки не було доступу до блогу і що було б, якби всі соцмережі раптом припинили існувати.

Аліна Френдій

Аліна Френдій - українська fashion-інфлюенсерка, підприємниця, 1,1 млн підписників в Instagram.

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За словами Аліни, перше, про що вона подумала, коли помітила збій в роботі Instagram – в соцмережі явно проходять чергові оновлення і настав момент приділити більше часу сім'ї, ніж роботі.

Хоча були випадки, коли я просто оновлювала кожні 15 хвилин телефон, перевіряючи стан Instagram. Звичка, – посміхається Аліна.

На блог Аліни Френдій збій в соцмережах особливо не вплинув
На блог Аліни Френдій збій в соцмережах особливо не вплинув / Фото: instagram.com/alina_frendiy

Ми також поцікавилися у Аліни, не чи "полетіли" її плани разом із самим Instagram і чи не переживала вона стосовно долі свого блогу і підписників.

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На щастя ніяких важливих інтеграцій не було заплановано. Половину збою я провела в літаку з Парижа, іншу частину – провела спокійний вечір. Страху або паніки не було. Мої люди зі мною, тому що ми на одній хвилі, і я впевнена, якщо б раптом пішло щось не так, то ми б зустрілися з ними в інший соцмережі, – поділилася Аліна.

А що було б, якби Instagram зник?

Я люблю соцмережі за зв'язок з людьми, по-справжньому. Важко уявити своє життя без них, в хорошому сенсі. Я транслюють більшу частину своїх подій щодня, і це мій стиль життя. Без соцмереж я б точно проживала б своє життя, без змін. Тільки напевно менше б тримала телефон в руках, – зізналася френдів.

Роман Свечкоренко

Роман Свечкоренко – психолог, український блогер і учасник шоу "Холостячка-2", 936 тис. підписників в Instagram.

За словами Романа, Facebook він не використовує вже давно, але ось Instagram його здивував.

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Насправді зрідка в Instagram таке відбувається, але як правило вони швидко усувають неполадки і можна спокійно продовжувати користуватися всіма функціями. Тут же ситуація зайшла трохи далі звичайного. Не можу сказати, що сильно мене це налякало, але з'явилася думка щодо того, як сильно ми залежні від соціальних мереж, – поділився Роман.

Роман Свечкоренко зізнався, що збій в Instagram порушив його плани
Роман Свечкоренко зізнався, що збій в Instagram порушив його плани / Фото: instagram.com/svechkorenko

Роман також зізнався, що цей збій все ж порушив деякі його плани.

У мене прописаний контент план на два тижні вперед, тому кожен день є певні історії, які я виставляю. Саме в момент збою почався один розбір ситуації, але я його так і не закінчив, тому довелося опублікувати пізніше, що зменшує залученість, – розповів блогер.

Роман не дуже переживав через глобальний збій, але в цей момент задумався, куди він міг би перемістити свій блог.

У світі все одно є певний баланс, якби не стало одного соціального майданчика, на його місце швидко прийшов би інший, тому це швидше питання часу і втрати грошей, ніж безвихідність, – пояснив Свечкоренко.

Анна Трінчер

Анна Трінчер – відома українська співачка і актриса, блогерка, 1,7 млн підписників в Instagram.

Минулого разу, коли відключали на кілька годин, а не на сім, як цього разу, це співпало з моїм релізом пісні і кліпу, але це не завадило мені потрапити в тренди YouTube. Тому зараз я, як бувала, сприйняла це спокійно. Instagram-детокс – це супер, – каже Анна.

За словами Трінчер, поки "лагодили" Instagram, вона знімала відео для іншої популярної платформи, де у неї не менш успішний блог – це TikTok.

Анна Трінчер під час збою в Instagram створювала контент для TikTok
Анна Трінчер під час збою в Instagram створювала контент для TikTok / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Головна діяльність Анни – це її кар'єра співачки, тому, якби раптом зникли всі соцмережі, вона б продовжила займатися вокалом, хореографією та акторською майстерністю.

Я сподіваюся, що соцмережі не пропадуть – в наш час наше життя пішло в онлайн і, зокрема в Instagram, Facebook і TikTok. Якби таке сталося, то це перевернуло б наш світ. У соцмережах є не тільки блогери, а й онлайн-компанії, які б втратили тисячі клієнтів, – пояснила Трінчер.

А тим часом під час "падіння" Facebook і Instagram, який йому належить, засновник компанії, Марк Цукерберг, втратив понад 6 мільярдів доларів.

Що буде далі зі світом соцмереж, нам залишається тільки уявити, але ніхто тепер не зможе заперечувати факт, що соцмережі займають важливе місце в життях мільйонів людей по всьому світу.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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