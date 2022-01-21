Ірина Білик показала рідкісне архівне фото свого колишнього чоловіка з їхнім сином Глібом на руках

Співачка вирішила привідкрити завісу свого особистого життя та розповісти про стосунки з ексчоловіком, з яким вона прожила чотири роки у шлюбі

Ірина Білик розповіла про стосунки старшого сина з його батьком. / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Напевно, цьогоріч Ірина Білик вирішила стати більш відвертою з прихильниками. Нещодавно вона провела невеличку екскурсію своїми апартаментами в Одесі, а це заговорила про спілкування свого старшого сина Гліба з його батьком, ексманекенником Андрієм Оверчуком

Співачка зізналася, що син продовжує спілкуватися з татом через багато років, а ось вона сама давно з ним не контактувала.

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Гліб спілкується з татом, але я вже давно не спілкуюся, – написала артистка.

Також Білик опублікувала архівне фото, на якому Андрій Оверчук усміхнений тримає маленького Гліба на руках.

Зазначимо, зараз Глібу 22 роки. Торік він зізнавався, що освідчився своїй дівчині Алісі, з якою познайомився ще у школі. Заручини пройшли в Японії. Також він поділився в одному інтерв'ю, що не планує пишне весілля, і хоче провести урочистість у Криму, звідки родом його кохана.

Скріншот Instagram/glebover.mp4

Коротко про особисте життя співачки

Особисте життя Ірини Білик було не менш насичене, ніж її діяльність. Так, першим громадянським чоловіком зірки був продюсер Юрій Нікітін. З ним співачка зустрічалась сім років, але навіть і після розставання Нікітін тривалий час залишався продюсером Білик.

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У 1998 році артистка закрутила роман із манекенником Андрієм Оверчуком. Вже через рік парочка зіграла скромне весілля, а згодом у них народився син Гліб. Білик з Оверчуком були одружені чотири роки. Пара розлучилася через два роки після народження первістка.

Далі зірка закрутила роман із хореографом Дмитром Коляденком. Як відомо, їхні стосунки супроводжувалися численними скандалами та образами.

У 2007 року Білик вдруге вийшла заміж – її обранцем став хореограф Дмитро Дікусар, який молодшим за неї на 15 років. Цей шлюб тривав три роки.

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Незабаром вона зав'язала стосунки із російським режисером Асланом Ахмадовим. Шлюб вони зареєстрували у 2013 році, втім вже у 2020-му Білик подала на розлучення з Ахмадовим.

Співачка виступила ініціатором розлучення, тому що режисер не приїжджав до неї та сина Табріза, який з'явився на світ за допомогою сурогатного материнства у 2015 році, вже рік. Життя на дві країни дало тріщину у стосунках.

При цьому Білик стверджувала в різних інтерв'ю, що залишилася з усіма колишніми у добрих стосунках.

Нагадаємо, раніше Ірина Білик показала рідкісне фото із молодшим сином на честь його шестиріччя.