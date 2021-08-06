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Ірина Білик після розлучення відчула себе незалежною: Ніхто не говорить, що треба робити

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
6 серпня, 13:07
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У липні цього року українська співачка Ірина Білик і режисер азербайджанського походження Аслан Ахмадов, який проживає в Росії, офіційно розлучилися
У Ірини Білик та Аслана Ахмадова був гостьовий шлюб
У Ірини Білик та Аслана Ахмадова був гостьовий шлюб / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

На знімальному майданчику грандіозного шоу "З днем народження, Україно!", яке покаже телеканал "Україна" 24 серпня, Співачка відверто зізналася, коли вперше в житті відчула себе незалежною і з чим асоціює цей стан.

Відчуваю себе незалежною щоразу, коли я залишаюся одна в цьому житті і ніхто мені не розповідає, що треба робити. Вперше – це коли я позбулася продюсера. Вдруге – від чоловіка. Думаю, що 2021 буде для мене теж роком незалежності. Тому у нас з Україною, все як слід, – поділилася Ірина Білик

Ірина Білик розповіла, як почувається після розлучення
Ірина Білик розповіла, як почувається після розлучення / Фото: прес-служба

До того ж, співачка зізналася, що за 30-річчя незалежності України могла б назвати для себе найбільш знаковою подією – народження дітей.

Сини – це мої діти і діти України. І я думаю, що це навіть краще, ніж написати пісню, – зазначила артистка за лаштунками шоу Ірина Білик.

У масштабному шоу "З Днем народження, Україно!" глядачі каналу "Україна" також побачать вражаючі виступи:

  • VERKA SERDUCHKA,
  • Олі Полякової,
  • Олега Винника,
  • NK,
  • Наталі Могилевської,
  • MONATIK,
  • Макса Барських,
  • Павло Зібров,
  • TAYANNA,
  • Артема Пивоварова,
  • Руслани,
  • ALEKSEEV,
  • Анастасії Приходько,
  • Олі Цибульської,
  • SLAVA KAMINSKA,
  • Арсена Мірзояна,
  • Lida Lee,
  • DZIDZIO

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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