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Ірина Білик напророчила швидку та болісну смерть окупантам: "Рашисте, горіти тобі в пеклі!"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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16 березня, 08:42
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Українська співачка зізналась, що ніколи не пробачить російським солдатам та їхнім матерям за війну в Україні
Ірина Білик написала вірш-пророцтво про окупантів
Ірина Білик написала вірш-пророцтво про окупантів / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Українські зірки продовжують підтримувати свою Батьківщину та розповідати про страждання українського народу у своїх піснях та віршах. Днями Наталія Могилевська представила нову версію хіта "Місяць", а Ірина Білик – вірш-пророцтво про окупантів.

У своїй поезії артистка на пряму звертається до російських загарбників, які зазіхнули на суверенітет України та життя нашого народу.

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Також Білик шкодує, що не може звернутися до матерів солдатів росії, аби розповісти їм, які злочини вони скоюють в Україні.

Наостанок співачка спророкувала мученицький кінець російських загарбників. Зірка впевнена, що окупанти горітимуть в пеклі.

Я постарела лет на 100….
Идёт война, летают пули
Их не спасёт уже ничто
Их всех жестоко обманули

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Им рассказали, что у нас
Страна врагов и наркоманов…
Себя вы видели хоть раз?!?!
Смотрелись в дно своих стаканов?!?!

Мальчишки наши защищать
Пошли родную Украину
Увидеть мне б рашиста мать
Сказать ей: сын твой мать – Скотина!

Зверьё и то в лесу добрей,
Спасают их законы стаи...
А вы, как орки у дверей...
Детей и мам поубивали...

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Я не прощу тебе, рашист,
Сожжённый дом,
Где жили люди...
Гореть тебе в аду огнем!!!
А я…как сказала – так и будет!!!

До слова, Ірина Білик активно висвітлює у соцмережах всі жахіття, які скоїли окупанти на території України. Вона закликає їх забрати свої війська з нашої землі, а російських матерів – не пускати своїх синів на вірну смерть.

Раніше Монатік написав вірш на тему війни в Україні, у якому він звернувся до російських артистів. Водночас Сергій Бабкін присвятив нову версію культової пісні найталановитішим воїнам ЗСУ.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Наші янголи-охоронці

Сержант Ханін Андрій Павлович. Захищаючи Волноваху на Донеччині, український воїн знищив танк ворога та близько 10 окупантів. Під час бою, отримавши поранення, допомагав пораненим побратимам і до останнього виконував військовий обов'язок. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Незважаючи на війну, добро завжди з нами! Бо українці - люди, які борються за свою землю і за тих, кого люблять. На фото - 80-річна бабуся з Ірпеня, яка врятувала свого улюбленця. Після попадання в будинок ворожого снаряду, вона не стала тікати з хати, а першим ділом схопила кошеня, прикрила собою і тримала, допоки наші військові не дістали їх з-під завалів. Герої поруч!
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