Ірина Білик ніколи не вважала себе красивою – визнання співачки

Після розлучення з чоловіком Ірина Білик вирішила поділитися з шанувальниками відвертим зізнанням. Популярна співачка розповіла, що ніколи не вважала себе красивою.
Мені дуже часто говорять що я красива, а я ніколи так не вважала ... Що це? Комплекси з дитинства або наслідки невдалих відносин з колишніми? – написала Ірина в Instagram.
У коментарях багато стали підтримувати співачку. Шанувальники написали багато хороших слів на адресу Ірини Білик.
- "Ви дуже красива. І зовні і внутрішньо. Ваші пісні і добре серце – ось найголовніша ваша краса! Ви дуже жіночна!"
- "Ви дуже красива і сексуальна жінка. Талановита співачка і композитор. Обожнюю вас"
- "Ірина, ви красуня з красивою, світлою і доброю душею"
Ірина Білик про свої пластичні операції
В одному зі своїх інтерв'ю Ірина Білик зізналася, що на перші зміни в зовнішності зважилася в 30 років. Співачка робила пластичні операції, так як у неї були дуже навислі очі. Їй здавалося, що вони виглядали, наче вона постійно плаче. Однією операцією Ірина Білик не обмежилася. Співачка робила ринопластику і підтяжку обличчя.
Дивіться інтерв'ю Ірини Білик для програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна":
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