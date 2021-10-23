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Ірина Білик зізналася, чому насправді розлучилася з чоловіком

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
23 жовтня, 10:03
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Ірина Білик вийшла заміж за Аслана Ахмадова в березні 2015 року. Деякий час вони приховували свої відносини і заявили про них публічно, коли у них народився син Табріз
Ірина Білик назвала нову причину розлучення з Асланом Ахмадовим
Ірина Білик назвала нову причину розлучення з Асланом Ахмадовим / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Але в липні цього року українська співачка Ірина Білик і режисер азербайджанського походження Аслан Ахмадов, який проживає в Росії, офіційно оформили розлучення . Співачка виступила ініціатором розлучення . Раніше в своїх інтерв'ю Білик говорила, що шлюб не вдалося зберегти через життя на дві країни. Вона весь час в Україні, а Аслан – в Росії.

Тепер же головною причиною розлучення співачка називає те, що вони з Асланом сильно змінилися.

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Так воно в житті буває: поживеш з людиною п'ять-десять років і ти вже інший, і людина вже інший. Може тому і розлучаються люди, тому що не можуть утримати ось це перше відчуття, перші моменти, – сказала Ірина Білик в інтерв'ю для ЖВЛ.

Ірина Білик і Аслан Ахмадов
Ірина Білик і Аслан Ахмадов / Фото: Instagram

Не дивлячись на розставання, співачка продовжує співпрацювати з ексчоловіком. Зовсім недавно Аслан Ахмадов зняв для Ірини Білик кліп на пісню "Отпусти".

З Асланом ми ще будемо працювати не раз, не два і не три, тому що він дуже талановитий як фотохудожник, фотограф, режисер. Його, я думаю, треба "використовувати" дуже часто, тому що він дуже добре знімає жінок, – сказала артистка.

Ірина Білик не втрачає віри, що ще зустріне своє кохання. Співачка пообіцяла влаштувати гучне весілля.

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Я хочу сказати всій Україні, весілля буде в моєму житті обов'язково. Тим більше я хочу несподіване і веселе свято. Покличу на весілля всіх зірок української естради, яких я поважаю, – поділилася планами артистка.

Дивіться інтерв'ю Ірини Білик для програми "Зірковий шлях":

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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