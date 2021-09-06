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Ірина Білик розповіла, як Софії Ротару вдається залишатися такою стрункою

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"
6 вересня, 07:41
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Ірина поділилася спогадами про те, де вперше познайомилася з Софією Михайлівною, і розповіла, що їсть легендарна співачка, щоб підтримувати фігуру
Ірина Білик розповіла, що їсть Софія Ротару
Ірина Білик розповіла, що їсть Софія Ротару / Фото: instagram.com/rotaru_sofia

За словами Ірини Білик, секрет легендарної Софії Ротару, яка відпочиває з сім'єю в Італії, простий – нічого не їсти.

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Ймовірно, це було сказано в трохи перебільшеній формі, адже зовсім нічого не їсти не можна і неможливо, але всім давно відомо: якщо ви хочете втратити зайву вагу, дієтологи радять зменшити ваші звичні порції і збільшити кількість прийомів їжі в день. Тобто харчуватися менше, але частіше.

Говорила зі мною, як з дочкою: "Ти не повіриш, я їм одне яблучко, готую на всю сім'ю і навіть не пробую". Ми знаємо, як вона виглядає розкішно, але секрет знаю тільки я – нічого не їсти, – з посмішкою розповіла Білик у програмі "Світське життя".

Софія Ротару позує в платті-вишиванці в Італії
Софія Ротару позує в платті-вишиванці в Італії / Фото: facebook.com/sofiarotaru.official

Також Ірина розповіла про те, як і де вперше побачила Софію Михайлівну.

Я вперше побачила Софію Михайлівну у себе на студії. Так вийшло, що вона приїхала записувати пісню. Я побачила таку тендітну, дуже хорошу, зворушливу жінку. Каже: "Ірочко, Боже, не дивіться на мене, я без гриму". Я кажу: "Та ну, ви що, все добре!" – згадала Білик.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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