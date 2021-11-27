Ірина Федишин назвала найдорожчий подарунок чоловіка на день народження

Співачка Ірина Федишин розповіла журналістам програми "Зірковий шлях", яка виходить на телеканалі "Україна", про найдорожчий подарунок від коханого

Ірина Федишин разом із чоловіком Віталієм / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Цього року співачка Ірина Федишин та її чоловік та продюсер Віталій Човник відсвяткували кришталеве весілля – 15 років разом . Зараз кілька планує збудувати великий будинок як тільки визначиться з містом.

Чоловік балує улюблену подарунками. Якось він подарував їй квартиру в Болгарії. Але житло через карантин подружжя вирішило продати і витратити фінанси інші справи. Співачка розповіла, що найдорожчим подарунком від чоловіка був автомобіль . Такий сюрприз чоловік зробив Ірина на її день народження.

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Чоловік підвівся в ресторані, сказав тост і подарував мені коробочку. Я розпакувала – там були ключі від авто. Ми вийшли надвір, воно було упаковане бантиком, блимало мені. 3 роки тому. Вже час на Теслу пересідати, – розповіла Федишин.

І хоча весілля пари було давно, є подарунок від рідних , який Ірина Федищин досі пам'ятає

Мама моя подарувала колечко і Віталіка мама подарувала мені набір – кольє та золотий браслетик на руку. Тому ці два подарунки для мене пам'ятні, досі маю, я їх одягаю, – поділилася з журналістами каналу "Україна" співачка.

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