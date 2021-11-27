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Ірина Федишин назвала найдорожчий подарунок чоловіка на день народження

Марія Коробова Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"
27 листопада, 12:18
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Співачка Ірина Федишин розповіла журналістам програми "Зірковий шлях", яка виходить на телеканалі "Україна", про найдорожчий подарунок від коханого
Ірина Федишин разом із чоловіком Віталієм
Ірина Федишин разом із чоловіком Віталієм / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Цього року співачка Ірина Федишин та її чоловік та продюсер Віталій Човник відсвяткували кришталеве весілля – 15 років разом . Зараз кілька планує збудувати великий будинок як тільки визначиться з містом.

Чоловік балує улюблену подарунками. Якось він подарував їй квартиру в Болгарії. Але житло через карантин подружжя вирішило продати і витратити фінанси інші справи. Співачка розповіла, що найдорожчим подарунком від чоловіка був автомобіль . Такий сюрприз чоловік зробив Ірина на її день народження.

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Чоловік підвівся в ресторані, сказав тост і подарував мені коробочку. Я розпакувала – там були ключі від авто. Ми вийшли надвір, воно було упаковане бантиком, блимало мені. 3 роки тому. Вже час на Теслу пересідати, – розповіла Федишин.

І хоча весілля пари було давно, є подарунок від рідних , який Ірина Федищин досі пам'ятає

Мама моя подарувала колечко і Віталіка мама подарувала мені набір – кольє та золотий браслетик на руку. Тому ці два подарунки для мене пам'ятні, досі маю, я їх одягаю, – поділилася з журналістами каналу "Україна" співачка.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила факультет «Кіно- та телемистецтва» Харківської академії культури. У журналістиці 5 років. Працювала у телевізійних проєктах та популярних виданнях.

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