Ірина Федишин оголила плечі в стильному квітковій сукні на весіллі у родичів: фото

Ірина Федишин підтримує свою фігуру в тонусі, відвідуючи спортазл , Тому легко може дозволити собі надіти наряд будь-якого фасону – на артистці практично все буде виглядати відмінно. Точно так же, як і квіткове плаття, яке вона вибрала для свята.
Подібні сукні фасону "русалка", напевно, ніколи не вийдуть з моди. Вони вигідно підкреслюють фігуру, створюючи красивий і романтичний образ.
Свій look Ірина доповнила яскравим макіяжем, в якому акцент зробила на губи, нафарбувавши їх червоною помадою. Артистка також одягла стильні сережки-кільця, прикрашені квітами. Волосся Федишин поклала хвилями. В такому образі Ірина зібрала сотні компліментів від її шанувальників, які зазначили, що фасон цієї сукні їй дуже пасує.
Раніше ми повідомляли, що Ірина Федишин вдруге виходить заміж за свого чоловіка – таким чином пара вирішила відзначити 15-річчя шлюбу.
Пара часто згадує своє знайомство, яке відбулося після одного з концертів Ірини. Ірина Федишин та Віталій Човник одружилися 29 липня 2006 року. Вони виховують двох синів – 10-річного Юрія та 5-річного Олега.
Каменем спотикання у стосунких з чоловіком зараз стоїть питання про переїзд зі Львова до Києва. Пара живе у Львові, але часто їздить до Києва по роботі.
Раніше Ірина Федишин зізналася, чому продала квартиру в Болгарії.
Дивіться інтерв'ю Ірини Федишин для "Зіркового шляху":