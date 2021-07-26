Ірина Федишин оголила плечі в стильному квітковій сукні на весіллі у родичів: фото

Артистка опублікувала кілька кадрів з весілля – на торжестві вона була зі своїм чоловіком і дітьми. Шанувальники Ірини зазначили, що їй дуже йде такий фасон сукні

Ірина Федишин показала струнку фігуру в квітковій сукні / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Ірина Федишин підтримує свою фігуру в тонусі, відвідуючи спортазл , Тому легко може дозволити собі надіти наряд будь-якого фасону – на артистці практично все буде виглядати відмінно. Точно так же, як і квіткове плаття, яке вона вибрала для свята.

Подібні сукні фасону "русалка", напевно, ніколи не вийдуть з моди. Вони вигідно підкреслюють фігуру, створюючи красивий і романтичний образ.

Ірина Федишин вбралася в яскраву сукню на весіллі у родичів / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Свій look Ірина доповнила яскравим макіяжем, в якому акцент зробила на губи, нафарбувавши їх червоною помадою. Артистка також одягла стильні сережки-кільця, прикрашені квітами. Волосся Федишин поклала хвилями. В такому образі Ірина зібрала сотні компліментів від її шанувальників, які зазначили, що фасон цієї сукні їй дуже пасує.

Ірина Федишин з чоловіком відвідала весілля родичів / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Раніше ми повідомляли, що Ірина Федишин вдруге виходить заміж за свого чоловіка – таким чином пара вирішила відзначити 15-річчя шлюбу.

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Пара часто згадує своє знайомство, яке відбулося після одного з концертів Ірини. Ірина Федишин та Віталій Човник одружилися 29 липня 2006 року. Вони виховують двох синів – 10-річного Юрія та 5-річного Олега.

Каменем спотикання у стосунких з чоловіком зараз стоїть питання про переїзд зі Львова до Києва. Пара живе у Львові, але часто їздить до Києва по роботі.

Раніше Ірина Федишин зізналася, чому продала квартиру в Болгарії.

Дивіться інтерв'ю Ірини Федишин для "Зіркового шляху":