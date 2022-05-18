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Ірина Федишин виявилась гомофобкою: "Я чітко знаю, що це важкий гріх"

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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18 травня, 11:37
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Українська співачка Ірина Федишин неоднозначно висловилася на адресу ЛГБТ-спільноти, назвавши їх "грішниками". На висловлювання співачки вже відповіла травесті-діва Монро
Ірина Федишин різко висловилася про ЛГБТ-спільноту
Ірина Федишин різко висловилася про ЛГБТ-спільноту / Фото: Скріншот із відео

Не встигла Ірина Федишин відійти від скандалу з балами для Польщі на "Євробаченні-2022", як знову нарвалася на хейт у соціальних мережах.

Українську співачку засудили за її неоднозначні висловлювання на адресу ЛГБТ-спільноти. В інтерв'ю Аліні Дороті Федишин заявила, що вважає представників сексуальних меншин "грішниками".

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ЛГБТ-спільнота для мене... я чого не розумію. Для мене це великий гріх. Я тих людей не засуджую, це їхнє життя. Якщо їм так подобається, але ми будемо відповідати перед богом. Я – духовна людина і я чітко знаю, що це важкий гріх... але кожен робить висновки, ми всі різні, всі грішать. Вам подобається руйнувати себе – будь ласка, руйнуйте, – заявила співачка.

Також Федишин зізналася, що під час оцінювання учасників Євробачення-2022 їй було важко, адже співаки з багатьох країн є членами ЛГБТ. Тому вона намагалася "абстрагуватися" від цього.

Монро відповіла

На скандальну заяву співачки вже встигла відповісти травесті-діва Монро, яка активно підтримує рух сексуальних меншин в Україні.

У своєму Facebook артистка заявила, що шокована тим, що сказала Федишин.

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Мій мозок палає: виявляється співачка Ірина Федишин – гомофобка, вважає ЛГБТ грішниками, що руйнують себе (це пряма мова), і її запрошують у журі самого егейського конкурсу в Європі. Як так, Карле? Б**дь. Ну, сиди у своєму маленькому храмі, співай для духовних віруючих і не лізь у ту гейропу. Ні, треба ж все! Маленька біологічна довідка: має економічну освіту та закінчила музичну школу. Таке, – написала Монро.

Раніше Ірина Федишин розповіла, що сталося із балами для Польщі.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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