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"Шукачі історій": 28 лютого на НЛО TV стартує нове розважальне шоу

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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21 лютого, 18:35
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Озирніться! Можливо зараз за вами спостерігає полтергейст. Звичайно, не факт, але слід розібратися...
"Шукачі історій» з понеділка до п'ятниці о 17:00 на НЛО TV
"Шукачі історій» з понеділка до п'ятниці о 17:00 на НЛО TV / Фото: прес-служба НЛО TV

Саме з такою місією в ефір телеканалу НЛО TV вриваються "Шукачі історій" – розповісти про цікаве, загадкове і навіть містичне.

28 лютого о 17.00 на телеканалі НЛО TV відбудеться прем'єра розважально-пізнавального шоу "Шукачі історій". У кожному випуску ведучий Микита Вакулюк знайомитиме глядача з незвичайними історіями, невідомими фактами історії, легендарними персонами та місцями містичними подіями.

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Готуючись до весни, вирішили запустити на НЛО TV проєкт, який не тільки розважає, а й дає змогу дізнатися про щось нове. Сподіваюся, наші глядачі скучили за таким форматом та полюблять нового для каналу ведучого – Микиту Вакулюка. У "Шукачах історій", крім фактів, також розглядатимуться певні теорії, незрозумілі вченим явища. Але ми даємо можливість глядачеві самому вирішити, наскільки реальними можуть бути ті чи інші події. Як казав слоган одного серіалу: the Truth is out there,

– директор телеканалу НЛО TV Іван Букрєєв.

Свідомим Микити Вакулюка у "Шукачах історій" став улюбленець глядачів телеканалу НЛО TV Серж Куніцин, який також є продюсером проекту.

"Шукачі історій" із понеділка по п'ятницю о 17:00 на НЛО TV.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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