"Шукачі історій": 28 лютого на НЛО TV стартує нове розважальне шоу

Саме з такою місією в ефір телеканалу НЛО TV вриваються "Шукачі історій" – розповісти про цікаве, загадкове і навіть містичне.

28 лютого о 17.00 на телеканалі НЛО TV відбудеться прем'єра розважально-пізнавального шоу "Шукачі історій". У кожному випуску ведучий Микита Вакулюк знайомитиме глядача з незвичайними історіями, невідомими фактами історії, легендарними персонами та місцями містичними подіями.

Готуючись до весни, вирішили запустити на НЛО TV проєкт, який не тільки розважає, а й дає змогу дізнатися про щось нове. Сподіваюся, наші глядачі скучили за таким форматом та полюблять нового для каналу ведучого – Микиту Вакулюка. У "Шукачах історій", крім фактів, також розглядатимуться певні теорії, незрозумілі вченим явища. Але ми даємо можливість глядачеві самому вирішити, наскільки реальними можуть бути ті чи інші події. Як казав слоган одного серіалу: the Truth is out there,