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Іван Дорн епатажно позував з російськими зірками на червоній доріжці в Каннах (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
12 липня, 20:30
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Український співак Іван Дорн вирушив на Каннський кінофестиваль презентувати фільм "Петрови в грипі". Разом з російськими зірками артист позував на червоній доріжці
Чулпан Хаматова, Іван Дорн, Юлія Пересільд, Іван Дорн, Юрій Борисов, Юрій Колокольников
Чулпан Хаматова, Іван Дорн, Юлія Пересільд, Іван Дорн, Юрій Борисов, Юрій Колокольников / Фото: Getty Images, instagram.com/dorn_ivan

Співак Іван Дорн, через співпрацю з яким постраждав магазин, разом з відомими російськими акторами презентує картину режисера Кирила Серебренникова в Каннах. Український артист зіграв у фільмі не головну роль, однак сцена з його участю триває 18 хвилин безперервно.

Виконавці головних ролей, серед яких Ілля Стюарт, Юлія Пересільд, Юрій Колокольников, Семен Серзін, Юрій Борисов і Чулпан Хаматова, позували разом з Іваном Дорном на червоній доріжці в ефектних позах.

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Іван Дорн з російськими зірками на Каннському кінофестивалі
Іван Дорн з російськими зірками на Каннському кінофестивалі / Фото: Getty Images

При цьому автор кінострічки відвідати престижний кінофестиваль не зміг – Кирилу Серебренникову заборонено залишати межі Росії до червня 2023 року. Річ у тому, що ще у 2017 році проти режисера завели кримінальну справу – тоді його звинуватили в шахрайстві.

Тому Іван Дорн та інші актори одягнули фірмові значки із зображенням режисера, підтримуючи його таким чином.

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Юрій Колокольников (ліворуч) та Іван Дорн (праворуч) одягнув шпильку з портретом режисера Кирила Серебренникова, якому заборонений виїзд з Росії
Юрій Колокольников (ліворуч) та Іван Дорн (праворуч) одягнув шпильку з портретом режисера Кирила Серебренникова, якому заборонений виїзд з Росії / Фото: Getty Images

Фільм "Петрови в грипі" є екранізацією роману Олексія Сальникова. За сюжетом, сім'я автослюсаря Петрова хворіє на грип, після чого їхнє реальне життя змішується з галюцинаціями.

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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