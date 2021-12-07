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Іван Дорн прокоментував свої гастролі в Росії: Це щеплення від агресії

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
7 грудня, 20:50
В закладинки
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Після подій 2014 року Іван Дорн активно гастролював у Росії, через що його критикували в Україні. І ось він вперше вирішив прокоментувати цю ситуацію
Іван Дорн вперше прокоментував політичну ситуацію
Іван Дорн вперше прокоментував політичну ситуацію / Фото: instagram.com/dorn_ivan

Іван Дорн, який вперше знявся у фотосеті з дружиною, заявив, що позиціонує себе як український артист, попри те, де він виступає. За його словами, він на сцені представляє виключно українську культуру. Водночас артист зізнався, що не цурається давати концерти в Росії.

Він визнав, що навіть після російської агресії й далі там багато гастролює, але наголосив, що за кордоном залишається "саме українцем".

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Я артист. Для мене музика – життя. І я ділюся нею з усіма, хто побажає. Це головне для мене і навіть для тих, хто мене зовсім не сприймає, – сказав Дорн в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Дорн пояснив, що вважає свої виступи в Росії "щепленням від агресії" між країнами.

Я не вважаю, що мої виступи в Росії викликають там агресію до нашої країни. Навпаки, я вважаю це щепленням від агресії. Важливо, щоб голос України там звучав, – заявив артист.

Ба більше, виконавець розповів, що далеко не всі росіяни розуміють, що взагалі відбувається між Україною та РФ. За його словами, є люди, які вважають, що "Росія та Україна – це те саме".

Я кажу, що це зовсім інша країна. Це незалежна країна зі своєю історією, зі своїм майбутнім. У нас зовсім інші цінності, інші принципи, у нас інший смак, у нас інша культура – поділився співак.

Окрім того, він прокоментував те, що відбувається на сході України. Він зізнався, що досі не може повірити, що країна залишилася без Криму та частини Донецької і Луганської областей.

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У мене досі не вкладається в голові, що ми після всіх подій залишаємося без частини Донецької області, Луганської області, без Криму, те, що на Донбасі військовий конфлікт, і те, що між Україною та Росією війна... Це повний п***ець", – зізнався Ваня.

До речі, частину інтерв'ю, яка переважно стосувалася політики, Дорн дав українською мовою. Він сказав, що це його позиція.

Дивіться повне інтерв'ю Івана Дорна у програмі " В гостях у Гордона":

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