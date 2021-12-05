Іван Дорн вперше знявся у фотосеті з дружиною: зворушливе відео

Пара, яка разом уже 14 років, більше не ховається від публіки. Дорн вважає, що своєю коханою треба пишатися і не боятися показувати своє щастя

Іван Дорн та його дружина разом знялися для VOGUE UA / Фото: instagram.com/vogue_ukraine/

Іван Дорн та його дружина Настя Новікова знялися разом для українського VOGUE. Mood video артист опублікував у своєму профілі у Instagram, ролик також з'явився в YouTube-каналі журналу.

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В інтерв'ю виданню Іван та Настя розповіли, чому через багато років перестали боятися публічності, за що люблять і наскільки добре знають одне одного.

Справді, Іван Дорн уникав питань про сім'ю. Але тепер музикант готовий говорити про кохану жінку. До речі, нещодавно Настя знялася у кліпі Дорна на кавер Океана Ельзи, а ще цього місяця Ваня обіцяє випустити відео на власний трек, у якому також з'явиться його дружина.

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Іван Дорн із дружиною Анастасією знялися для українського VOGUE / Фото: instagram.com/vogue_ukraine/

Що Іван Дорн розповів про свою сім'ю

У Івана та Насті двоє дітей – семирічна Василиса та шестирічний Іван. Спочатку пара домовилася не афішувати своє особисте життя.

Мені не хотілося, щоб мене сприймали тільки як дружину Івана, асоціювали з ним, – тому простіше було залишатися в тіні, щоб ніхто взагалі не знав, що він мій чоловік, – каже дружина співака.

Іван Дорн та його дружина Настя для VOGUE UA / Фото: instagram.com/vogue_ukraine/

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Дорн вважає, що сім'ю "нікуди не сховати" і не бачить для себе сенсу намагатися це робити зараз.

Пам'ятаю, після того, як я виставив наше фото з Канн, з'явилася гордість – одне за одного, за те, що ми так класно виглядаємо разом. Мені здалося, це може бути гарним прикладом для інших публічних сімей – пишатися своєю парою та не боятися показувати друг одного, – розповів Іван у інтерв'ю.

Іван Дорн та його дружина Настя у зйомці VOGUE / Фото: instagram.com/vogue_ukraine/

У дитинстві Іван та Настя навчалися в одній школі. Вони жили у сусідніх будинках і разом ходили на навчання. Можна сказати, що закохані знають одне одного більшу частину життя. Пара одружилася у 2013 році – скромне весілля зіграли в Одесі.

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