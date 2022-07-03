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Іван Дорн заступився за Юрія Дудя: "Він таки не пропутинський". Що сказав про Собчак?

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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3 липня, 14:53
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Виконавець заявив, що не вважає російського журналіста та блогера пропагандистом Кремля. Чим ще поділився співак – читайте у матеріалі
Іван Дорн сказав, що думає про Дудя та Собчак
Іван Дорн сказав, що думає про Дудя та Собчак / Фото: Колаж: Сьогодні

Незважаючи на те, що Юрій Дудь поїхав і Росії, і зараз продає там свою нерухомість, багато хто вважає його рупором Кремля.

Співак Іван Дорн особисто знайомий із журналістом і вважає, що таки він намагається доносити правдиву інформацію своєї аудиторії.

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Я не вважаю Дудя пропагандистом. Я не можу бути впевненим на 100%, тому що зараз я не можу стовідсотково. Але мені здається, що він хоче, щоб Росія була нормальною країною, не путінською. Все, що він робить, інтерв'ю та контент, говорять про те, що він не пропутинський, – сказав Дорн в інтерв'ю "Слава+".

Як зазначив співак, зараз і в Росії до Дудя ставляться без поваги, адже влада визнала його іноземним агентом і тепер його в'їзд до РФ обмежений.

Іван Дорн на інтерв'ю у Юрія Дудя/Скріншот із YouTube

Що ж до колеги Дудя, журналістки Ксенії Собчак, яка також брала інтерв'ю у Дорна, виконавець вагається з відповіддю.

Про Собчак не знаю. Там я не можу стверджувати, – сказав виконавець.

Раніше Іван Дорн зізнався, за яких умов він готовий повернутися до Москви.

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Марія Коробова
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Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

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