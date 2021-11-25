Іванна Онуфрійчук пояснила, навіщо організувала два розкішні весілля

Телеведуча у себе в соцмережах із задоволенням ділиться фото з весільної церемонії з казахським мільйонером Алмазом у Києві . Як зізналася Онуфрійчук, її часто почали питати, навіщо пара влаштувала друге весілля після урочистостей на Мальдівах.
Не знаю, як у вас, але в нас на Вінничині прийнято гуляти весілля декілька разів.
Скільки пам‘ятаю себе, стільки й знаю, що роблять весілля спочатку у нареченої, потім нареченого або ж навпаки. Мені цей звичай дуже подобається. Це хороший привід зібрати разом рідних та близьких людей, влаштувати красиве свято. Чому б ні? – написала Іванна в Instagram.
Як зазначила Іванна, на Мальдівах не можна офіційно оформити стосунки. Тому пара вирішила розписатися у Києві.
Далі по темі
Більше того, мені дуже хотілося запросити рідних Алмаза до України, показати їм найкрасивіші місця та наші звичаї, – пояснила Іванна Онуфрійчук.
Нагадаємо, на початку року Іванна Онуфрійчук зі своїми обранцем Алмазом зіграли розкішне весілля на Мальдівах . Гостей розважали топ-артисти Дан Балан, MONATIK. Також на заході виступив Амадор Лопес із гуртом RUMBERO’S. Ведучими були Олександр Бєлов та Катерина Варнава.
Проте офіційно шлюб пара уклала у листопаді в Києві. На другому весіллі Іванни та Алмаза виступили Вєрка Сердючка, Tamerlan&Alenа та Дан Балан.
Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Іванни Онуфрійчук:
Інші новини про зірок:
- Міс Україна Всесвіт-2018 Карина Жосан вийшла заміж: дивіться фото з весілля .
- Дочка Ахтема Сеітаблаєва вийшла заміж