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Іво Бобул вперше зізнався, що переніс операцію: Були дуже депресивні настрої

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
6 серпня, 19:35
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Минулий рік для Народного артиста України Іво Бобула теж був непростим. Під час першого локдауну у нього почалися проблеми зі здоров'ям
Іво Бобул розповів про операцію
Іво Бобул розповів про операцію / Фото: facebook.com/ivo.bobul.94, facebook.com/dmytro.vaha

Експерт музичного шоу "Співають всі!" телеканалу "Україна", співак Іво Бобул, який раніше обурився українською естрадою, уперше зізнався, що переніс хірургічну операцію. Постійне перебування вдома через жорсткий карантин погано вплинуло на судини Іво – в артиста з'явилися тромби.

Про це співак розповів виданню "Факти". Він зазначив, що в той час відчував себе пригнічено.

У перший карантин ми всі сиділи вдома, через що я заробив собі тромби і довелося робити операцію. Вдома нічим і не займався. Були дуже депресивні настрої, тому що коли в новинах показують один негатив, де тобі взяти позитив? Проводив час із сином, але я за нього теж переживав, за рідних, дружину. У магазин з нашої родини ходив тільки я, – поділився Іво Бобул.

Іво Бобул на зйомках шоу "Співають всі"
Іво Бобул на зйомках шоу "Співають всі" / Фото: facebook.com/ivo.bobul.94

Зараз Іво Бобул вже повернувся до роботи та увійшов до складу ста експертів нового шоу "Співають всі!".

Дивіться велике інтерв'ю Іво Бобула про його творчість, кар'єру і дружбу з Кучмою:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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