Побиття танцюриста Дорофеєвої. Нападника звільнили з УДО

В Управлінні держохорони заявили, що вчинок військового – ганебний і неприпустимий

Нападника на танцюриста Євгена Гончаренко вигнали з лав Управління держохорони. Колаж "Сьогодні"

Працівника Управління державної охорони (УДО), якого підозрюють у побитті танцюриста шоу-балету співачки Надії Дорофєєвої, звільнили з посади.

Про це повідомили на сторінці УДО в Facebook.

Зазначається, що 4 серпня з цього приводу провели службову нараду і вирішили звільнити військового. У пресслужбі назвали вчинок чоловіка ганебним і неприпустимим проявом агресії.

"Принципова позиція керівництва Управління полягає в тому, що військовослужбовці, які порушують принципи моралі розвиненого суспільства, не повинні нести службу у складі нашого відомства", – йдеться у публікації.

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Що сталося?

Днями в ході раптово виниклого конфлікту між 28-річним працівником УДО та 22-річним учасником шоу-балету, який заступився за дівчину, підозрюваний завдав потерпілому сильний удар кулаком у голову, від якого той впав на землю. Потерпілий Євген перебуває у медикаментозній комі після трепанації черепа.

Нагадаємо, що справою зайнялося Державне бюро розслідувань. Нападнику загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.

Крім того, суд у Києві вже обрав запобіжний захід підозрюваному – Євгенія Беспалого взяли під варту на 60 діб.