Обранець Злати Огнєвіч розповів, чому не поспішає знову ставати батьком

Саме Андрію Задворному вдалося підкорити серце Злати Огнєвіч у реаліті. Чоловік вже має доньку від попередніх стосунків, однак чи готовий він знову стати батьком?

Андрій Задворний розповів, коли планує стати батьком вдруге. / Фото: пресс-служба СТБ, instagram.com/zadvornyi_andrii

Усім вже відомо, що у фіналі "Холостячки-2" співачка сказала те солодке "так" Андрію. Однак глядачі вкрай обурені рішенням головної героїні та вважали, що саме Діма Шевченко ідеальна пара для Злати. Та як би там не було, вибір зроблений і артистка вирішила будувати романтичні стосунки з Задворним.

У чоловіка вже є донечка Кіра від попереднього шлюбу. Але шанувальників тепер цікавить, чи готовий бізнесмен до другої дитини у нових стосунках?

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Обранець Злати Огнєвіч запевнив, що безперечно хотів би стати батьком: "Моя однозначна відповідь на це запитання – так, хочу". Ба більше, Андрія вже має досвід та розуміє, що таке вагітність, пологи та турбота про дитинку.

Водночас Задворний пояснив, що стати батьком вдруге не поспішає. Як пояснив чоловік, він хотів би уникнути сценарію, що трапився у стосунках з ексдружиною.

Андрій Задворний розповів про дітей. Фото: Instastories/zadvornyi_andrii

Також, за його словами, він хоче бути впевнений у коханій, щоб їхня спільна дитина росла у повноцінній сім'ї.

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У мене немає поспіху з двох причин: у мене є Кіра, і я хочу досить глибоко дізнатися про партнера, щоб дитина росла в повній сім'ї, поряд зі мною, – сказав Андрій.

До речі, якщо ви раптом не бачили фінальний випуск "Холостячки-2", то ми вам пропонуємо дізнатись найцікавіші та найпікантніші моменти епізоду у нашому матеріалі.

А ще стало відомо, що замість Огнєвіч героїнею шоу могла стати інша відома співачка. Однак вона не пройшла кастинг і внаслідок обрали саме Злату.

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