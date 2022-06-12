Відому українську журналістку та її сина у Німеччині жорстко обматерив росіянин (відео)

Українська телеведуча та інтерв'юер Анна Олицька натрапила на хамство у Німеччині. Дівчину та її сина обматюкав агресивний росіянин, який давно не живе в РФ

Анну Олицьку обматюкав божевільний росіянин у Німеччині

Відео інциденту з'явилося на сторінці Оліцької у Instagram. В Instastories журналістка намагалася поділитися подробицями історії, проте її профіль потрапив у тіньовий бан та відео було видалено.

Тим не менш, Анні вдалося опублікувати відео, на якому чітко видно обличчя хама, а також його друга. Словесна суперечка між чоловіком та Олицькою почалася після того, як син ведучої крикнув "Слава Україні". Це не сподобалося незнайомцю – він підійшов і в агресивній формі почав висловлювати своє невдоволення.

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Яка "Слава Україні"? Ви що, бл*дь, єб*нулись? Я не хочу тут чути якусь "Славу України", я вам кричу "Слава Росії"? Я чув, як мої діти прийшли і сказали, що тут кричать "Слава Україні" – що за х*йня? – наїхав на Анну незнайомець.

Коли Анна поцікавилася у чоловіка, чому він говорить російською мовою в Німеччині, він відповів, що вже 25 років живе в цій країні, хоча й народився в Росії.

Потім неадекватний почав кричати на Олицьку і називати її "укропом та фашисткою". Анна не розгубилася та відповіла хаму, що насправді фашисти – це росіяни, які прийшли вбивати та грабувати українців на територію України.

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В Instastories Анна повідомила, що готується написати заяву до поліції.

Скріншот: Instagram

Раніше ми повідомляли, що у Берліні напали на українських журналістів біля меморіалу радянським солдатам.