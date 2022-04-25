Jerry Heil, "Антитіла", Аліна Паш та інші зірки виступили на благодійному концерті у Варшаві на підтримку України

Прямо зараз у Варшаві, на площі Пілсудського, відбувається масштабний концерт на підтримку України "Слава Україні" — благодійний захід, покликаний зібрати гроші для нашої країни

Кошти, зібрані під час концерту, підуть на допомогу українцям / Фото: instagram.com/tonya_matvienko, instagram.com/alinapash, instagram.com/go_a_band

З моменту, як Росія напала на Україну, весь цивілізований світ об'єднався навколо нашої країни у боротьбі з країною-терористом. І зараз у нової порції звісток про благодійний захід на користь українців. У рамках благодійного концерту відбудеться збір коштів на підтримку нашої країни, які передадуть Національному банку України.

Прямо зараз триває благодійний концерт на підтримку України "Слава Україні". Пряма трансляція заходу стартувала 25 квітня о 20.00 на каналі "Україна 24".

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У концерті беруть участь багато українських та європейських артистів. Серед них: Аліна Паш, TAYANNA, Go_A, Ніна Матвієнко та Тоня Матвієнко, Jerry Heil, Олександр Божик, Світлана Тарабарова, "Пікардійська терція", Urszula, Sebastian Riedel, Kasia Stankiewicz & Varius Manx, Justyna Steczkowska, Kamil Bednarek, Ania Rusowicz, Grubson, Józefina, Małgorzata Ostrowska, Piotr Cugowski, Wernyhora (Daria Kosiek) та багато інших.

Go_A / Фото: instagram.com/go_a_band

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Також глядачі побачать прямі включення артистів із Києва, Львова та навіть Нью-Йорка!

Організатором концерту виступив Bank Gospodarstwa Krajowego.

Ми присвячуємо цей концерт жінкам, які знаходяться тут, у Польщі, у розлуці зі своїми чоловіками, батьками та синами, які потребують підтримки, не лише фінансової, а й духовної та психічної,

– сказала голова правління BGK Беата Дашинська-Музичка.

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Щоб приєднатися до збору коштів, збережіть наступну інформацію:

Гроші можна переказати за допомогою BLIK, SMS і безпосередньо на спеціально створений рахунок:

91 1130 0007 0080 2394 3520 0002 (призначення переказу: Підтримка України, одержувач переказу: Національний банк України).

Про кошти, які вдалося зібрати завдяки заходу, буде оголошено пізніше.

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