Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Блінкен та Остін у Києві ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ⚡ Одеська трагедія
Поиск на segodnya.ua

Служба Тополі

Делон з сином

Вова любить Надю

Брехня Ембер

Порада від Злати

Дівчина Ектора
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Jerry Heil, "Антитіла", Аліна Паш та інші зірки виступили на благодійному концерті у Варшаві на підтримку України

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
25 квітня, 22:52
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Прямо зараз у Варшаві, на площі Пілсудського, відбувається масштабний концерт на підтримку України "Слава Україні" — благодійний захід, покликаний зібрати гроші для нашої країни
Кошти, зібрані під час концерту, підуть на допомогу українцям
Кошти, зібрані під час концерту, підуть на допомогу українцям / Фото: instagram.com/tonya_matvienko, instagram.com/alinapash, instagram.com/go_a_band

З моменту, як Росія напала на Україну, весь цивілізований світ об'єднався навколо нашої країни у боротьбі з країною-терористом. І зараз у нової порції звісток про благодійний захід на користь українців. У рамках благодійного концерту відбудеться збір коштів на підтримку нашої країни, які передадуть Національному банку України.

Прямо зараз триває благодійний концерт на підтримку України "Слава Україні". Пряма трансляція заходу стартувала 25 квітня о 20.00 на каналі "Україна 24".

Реклама

У концерті беруть участь багато українських та європейських артистів. Серед них: Аліна Паш, TAYANNA, Go_A, Ніна Матвієнко та Тоня Матвієнко, Jerry Heil, Олександр Божик, Світлана Тарабарова, "Пікардійська терція", Urszula, Sebastian Riedel, Kasia Stankiewicz & Varius Manx, Justyna Steczkowska, Kamil Bednarek, Ania Rusowicz, Grubson, Józefina, Małgorzata Ostrowska, Piotr Cugowski, Wernyhora (Daria Kosiek) та багато інших.

Go_A
Go_A / Фото: instagram.com/go_a_band

Реклама

Також глядачі побачать прямі включення артистів із Києва, Львова та навіть Нью-Йорка!

Організатором концерту виступив Bank Gospodarstwa Krajowego.

Ми присвячуємо цей концерт жінкам, які знаходяться тут, у Польщі, у розлуці зі своїми чоловіками, батьками та синами, які потребують підтримки, не лише фінансової, а й духовної та психічної,

– сказала голова правління BGK Беата Дашинська-Музичка.

Реклама

Щоб приєднатися до збору коштів, збережіть наступну інформацію:

Гроші можна переказати за допомогою BLIK, SMS і безпосередньо на спеціально створений рахунок:

  • 91 1130 0007 0080 2394 3520 0002 (призначення переказу: Підтримка України, одержувач переказу: Національний банк України).

Про кошти, які вдалося зібрати завдяки заходу, буде оголошено пізніше.

Також не пропустіть добірку українських військових пісень для підтримки бойового духу

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Королева і писанка
Два цікаві факти про Єлизавету II
Як королева пов'язана з Україною
Insta News
Вітаємо батьків
Олександр Скічко

"Ми з України! Сьогодні вночі однією українкою стало більше! P.S. Христос Воскрес!"

Наші в Голівуді
Мають українське коріння
Віра Фарміга
Віра Фарміга
Кетрін Вінник
Кетрін Вінник
Іванна Сахно
Іванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Міла Куніс
Міла Куніс
1 /2
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огнєвіч Співачка
Зізнання Злати
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти