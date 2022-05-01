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Jerry Heil та Kalush Orchestra записали пісню про Анджеліну Джолі, яка врятує українців (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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1 травня, 16:14
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Музиканти дуже хочуть, щоб акторка особисто почула трек
Jerry Heil та Kalush Orchestra присвятили пісню Анджеліні Джолі
Jerry Heil та Kalush Orchestra присвятили пісню Анджеліні Джолі / Фото: instagram.com/thejerryheil, Скриншот из видео

Вчора у ЗМІ та соцмережах обговорювали приїзд Анджеліни Джолі в Україну. Голлівудська зірка у Львові зустрілася з людьми, які постраждали від російської агресії.

Поки мешканці та гості Львова бігали містом у пошуках Джолі, Jerry Heil та Kalush Orchestra присвятили знаменитості трек.

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Jerry Heil розповіла, що у пісні провела паралелі між приїздом Джолі в Україну та нещодавнім фільмом студії Marvel, де Анджеліна зіграла Тену – представницю раси надлюдей – Вічних.

Учора надихнулася прибуттям Анджеліни Джолі .. мені одразу прийшли рядки про "Вічних" і Тену, богиню війни. Анджеліна Джолі з власної волі (не за дорученням ООН) прилетіла у Львів. Зустрівши Kalush Orchestra, які готуються до "Євробачення",

тієї ж ночі я звернулася до хлопців, і ми записали цей приспів без якоїсь підготовки прямо у них в номері.

Дякуємо, Анджелінa, за те, що привертаєш увагу всього світу тоді, коли він звик чути, що в Україні війна. Будь ласка, попроси своїх друзів з Голлівуду теж відвідувати нас, адже завдяки тобі тепер Україну знову чують, – написала Джеррі в Instagram.

До речі, решистка Тіна Канделакі образилася на Анджеліну Джолі, дізнавшись, що та приїхала в Україну. У своєму Telegram-каналі російська ведуча написала, що її "нудить" від акторки.

На це відреагував український продюсер Ігор Кондратюк і назвав Канделакі "безмозкою бл*дю".

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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