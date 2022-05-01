Jerry Heil та Kalush Orchestra записали пісню про Анджеліну Джолі, яка врятує українців (відео)

Музиканти дуже хочуть, щоб акторка особисто почула трек

Jerry Heil та Kalush Orchestra присвятили пісню Анджеліні Джолі / Фото: instagram.com/thejerryheil, Скриншот из видео

Вчора у ЗМІ та соцмережах обговорювали приїзд Анджеліни Джолі в Україну. Голлівудська зірка у Львові зустрілася з людьми, які постраждали від російської агресії.

Поки мешканці та гості Львова бігали містом у пошуках Джолі, Jerry Heil та Kalush Orchestra присвятили знаменитості трек.

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Jerry Heil розповіла, що у пісні провела паралелі між приїздом Джолі в Україну та нещодавнім фільмом студії Marvel, де Анджеліна зіграла Тену – представницю раси надлюдей – Вічних.

Учора надихнулася прибуттям Анджеліни Джолі .. мені одразу прийшли рядки про "Вічних" і Тену, богиню війни. Анджеліна Джолі з власної волі (не за дорученням ООН) прилетіла у Львів. Зустрівши Kalush Orchestra, які готуються до "Євробачення", тієї ж ночі я звернулася до хлопців, і ми записали цей приспів без якоїсь підготовки прямо у них в номері. Дякуємо, Анджелінa, за те, що привертаєш увагу всього світу тоді, коли він звик чути, що в Україні війна. Будь ласка, попроси своїх друзів з Голлівуду теж відвідувати нас, адже завдяки тобі тепер Україну знову чують, – написала Джеррі в Instagram.

До речі, решистка Тіна Канделакі образилася на Анджеліну Джолі, дізнавшись, що та приїхала в Україну. У своєму Telegram-каналі російська ведуча написала, що її "нудить" від акторки.

На це відреагував український продюсер Ігор Кондратюк і назвав Канделакі "безмозкою бл*дю".