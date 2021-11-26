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Jerry Heil переспівала Басту українською мовою: Це божественно

Марія Коробова Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"
26 листопада, 11:05
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Аматорка робити кавери Jerry Heil подарувала нове життя популярному треку "Сансара" російського виконавця Басти. Пісня зазвучала українською мовою
Jerry Heil переспівала Басту
Jerry Heil переспівала Басту / Фото: instagram.com/thejerryheil, instagram.com/bastaakanoggano

Jerry Heil, яка нещодавно нарвалася на хейт коментаторів через вакцинацію , часто ділиться з передплатниками своїми версіями відомих пісень.

На цей раз виконавиця вирішила дати нове звучання хіту російського репера Басти "Сансара" . Співачка переклала текст пісні українською мовою і перепела її під власний акомпанемент на кнопках.

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Відео зі своїм виконанням Яна поділилася у Instagram. Jerry Heil зізналася, що це одна з небагатьох композицій, яка змушує її плакати кожен раз.

У шанувальників така версія хіта теж викликала сльози . Фанати зізналися, що Jerry Heil вдалося додати треку пронизливості вдалими зворотами української мови.

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  • "Це неймовірно. Я обожнюю цю пісню і завжди хотіла, щоб вона була українською мовою"
  • "Після перегляду цього відео, ви для мене відкрилися по-новому"
  • "Це божественно, не можу дивитися без сліз"
  • "Омагад! На "небо перекинь" прибігла сюди! Це просто гармата!"
  • "Це супер! Можна закохатися в цю пісню заново!"
Фото – instagram.com/thejerryheil

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Марія Коробова
Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила факультет «Кіно- та телемистецтва» Харківської академії культури. У журналістиці 5 років. Працювала у телевізійних проєктах та популярних виданнях.

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