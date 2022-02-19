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Jerry Heil проти Наталії Могилевської: зірки зійдуться у шоу Ігри талантів

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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19 лютого, 18:51
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Вже з 26 лютого в ефірі телеканалу "Україна" стартує нове грандіозне шоу, яке нізащо не можна пропустити
У шоу «Ігри талантів» зійдуться Наталія Могилевська та Jerry Heil
У шоу «Ігри талантів» зійдуться Наталія Могилевська та Jerry Heil / Фото: телеканал "Україна"

Учасники шоу "Ігри талантів" вразять нас своїми надзвичайними вміннями. Та вгадати їхні приховані здібності – завдання нелегке. Прості українці разом із зірками шоу-бізнесу намагатимуться вивести учасників на чисту воду та виграти головний приз – 150 тисяч гривень.

В одному з випусків масштабного проєкту за перемогу змагатимуться дві популярні співачки – Наталія Могилевська та Jerry Heil які, як виявилося, мають зовсім різні підходи до гри.

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Наталія Могилевська та DZIDZIO
Наталія Могилевська та DZIDZIO / Фото: телеканал "Україна"

Тверезий розрахунок і логічні висновки – це про легендарну артистку Наталію Могилевську. Співачка переконана, що саме завдяки ним їй із партнером по грі вдасться стати тріумфаторами шоу і правильно розпізнати таланти дивовижних учасників.

езумовно, логіка. Мій прекрасний партнер демонструє мені, що саме вона дуже важлива, тому що бувають підказки, де необхідне і мислення, і знання історії, і треба вигадати асоціативний ряд. З’єднати уривки інформації і зробити з цього цукерочку – це логіка, – зазначає Наталія Могилевська.

Співачка Jerry Heil
Співачка Jerry Heil / Фото: телеканал "Україна"

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Кардинально іншу тактику обрала її суперниця – популярна співачка та блогерка Jerry Heil. Дівчина каже, що в її випадку по-іншому й бути не може.

Навіть з огляду на мою творчість, як я виглядаю і як поводжуся – ну яка логіка? – сміється за лаштунками шоу "Ігри талантів" Jerry Heil. – Інтуїція виключно! На таких шоу зазвичай бувають дуже неочікувані учасники. Тому хочеться познайомитися з якимсь видом діяльності, про який я раніше не знала.

А які ще знаменитості спробують свої сили в новому супершоу каналу "Україна" і як вони це робитимуть – дізнаємось уже незабаром!

Як повідомлялося раніше, ведучим нового грандіозного шоу каналу "Україна" став мегапопулярний DZIDZIO, а режисерами-постановниками – Герман Нєнов, Марія Коростельова, Юрій Пристаєцький і Роман Дмитрик.

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Розважальний проєкт за форматом Game of Talents компанії Fremantle вперше вийшов на телеекрани у 2019 році, а вже за два роки локальні версії шоу побачили глядачі у США та багатьох країнах Європи, серед яких Великобританія, Франція, Італія, Нідерланди, Бельгія та Швеція. Україна стала десятою країною, яка готує адаптацію цього неймовірного проєкту.

Дивіться нове грандіозне шоу "Ігри талантів" щосуботи з 26 лютого о 21:00 на телеканалі "Україна"!

Раніше повідомлялося, що на шоу "Ігри талантів" прийдуть Тіна Кароль та Юлія Саніна.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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