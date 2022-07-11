Jerry Heil розповіла про трансформацію Дорофєєвої та своє зцілення в Брюселлі

Співачка та авторка пісень заінтригувала фанатів релізом ексучасниці "Время и Стекло". Також Яна розповіла про те, як Go_A врятували її у Європі

Jerry Heil розповіла, як писала нові пісні для DOROFEEVA / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva,

За час повномасштабної війни Jerry Heil вже встигла виступати на чимало благодійних концертів у Європі та записати чотири спільні пісні з реп-виконавицею alyona alyona. На цьому дівчата не зупиняються. Вони вже готують для фанатів щось новеньке у колаборації з міжнародними музикантами. Таким чином наші артистки хочуть просувати українську культуру в Європі.

Окрім того, Jerry Heil зізналась, що вона долучилась до створення україномовного альбому Наді Дорофєєвої. Про це Яна розповіла журналісту "МУЗВАРА" Юліану Новаку.

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Зміни Дорофєєвої

Разом з alyona alyona та саундпродюсером Ванею Клименком Jerry Heil написала три пісні. Ці треки увійдуть до нового альбому ексучасниці гурту "Время и Стекло".

Jerry Heil, alyona alyona та Ваня Клименко писали для Наді пісні

Для мене була честь написати пісню для Наді. Я робила це не сама. Надя звернулась до саунд-продюсера alyona alyona Вані Клименка, у цей час ми працювали разом. Ми зробили для Наді три пісні. Одну написали втрьох – Ваня, я та Альона, другу – я та Ваня і третю він зробив сам. Це круто, бо нам вдалось повпливати на зміну музичного вектора в творчості людини, яка робила російськомовну музику, – подіилалась авторка хітів.

На думку Jerry Heil, вони змогли написати пісні, у яких відчувається глибина. Також Яна вважає, що прихильники зможуть почути нову Дорофєєфу.

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Мені здається, що це буде інша Надя. Це буде дуже осмислена, глибока, при цьому дуже своя Надя Дорофєєва, – розповіла співачка.

За словами Jerry Heil, вони втрьох написали дві ліричні пісні та одну грайливу.

Яна зізнається, зараз артисти менше почали звертатись до неї щодо написання пісень. Вона припустила, що це через нестачу фінансів. За словами зірки, наразі вона пише тільки для себе, а також написала для Дорофєєвої.

Як Go_A зцілили Jerry Heil

Як ми вже згадували, зараз співачка має багато благодійних виступів у Європі. Постійна напруга та втома вплинули на стан здоров’я артистки.

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Співачка поділилась, що на одному з концертів перед самим виступом у неї пропав...голос! Яна думала, що вже не вийде на сцену. Але, як каже співачка, її неочікувано "зцілив" виступ гурту Go_A. Колектив співав перед нею.

У Jerry Heil на благодійному концерті пропав голос

Я стояла під сценою, плакала і розуміла, що я не зможу заспівати. І в певний момент я дивлюсь, як виступає гурт Go_A. Поки вони співають у людей якась неосмислена, древня програма спрацьовує і, без жодного заклику зі сцени, люди починають братися за руки та вести хоровод. Просто на вулиці Брюсселю, величезна кількість українців. І мене розриває, я стою ридаю і у мене з’являється голос, і як каже: "Я іду на сцену". Катя (фронтвумен Go_A) сходить зі сцени, я підходжу до неї з неймовірною вдячністю, що це все дійство мене зцілило. Для мене цей виступ дійсно став особливим, – поділилась Jerry Heil.

Раніше ми писали, як Jerry Heil надихнулася стендапом Сердючки та присвятила трек Зеленському, Кіму й Арестовичу.