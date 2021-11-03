Jerry Heil не встигла вакцинуватись. Фанати хейтять зірку за те, що схаменулась так пізно

26-річна співачка опинилась у курйозній ситуації. Незабаром їй потрібно летіти у США, а вона досі не вакцинована. Дівчина нібито хотіла побачити, як живеться її щепленим друзям

Jerry Heil поділилась думками про вакцинацію. / Фото: instagram.com/thejerryheil

До здійснення мрії зірки з Василькова залишились лічені тижні, але лише зараз співачка згадала про вакцинацію, яка є обов'язковою для перетину кордону США.

За словами Jerry Heil, тепер вона не встигає зробити дві дози й, навіть, знайти потрібну вакцину.

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Я не антивак, але збиралася чекати до останнього. Хотіла глянути, як друзям живеться з чіпом. А тепер безвихідь, виходить, – поділилась співачка з фоловерами.

Дівчина поскаржилась, що препарату Moderna немає, чекати на дві дози Pfizer їй ніколи, а CoronaVac "навіть назвали так, щоб ніхто його не колов".

Співачка вирішила звернутись за допомогою до фанатів з інших країн, які б порадили, де щепитися Johnson&Johnson.

Ймовірно, Jerry Heil обирає цей препарат лише тому, що для вироблення стійкого імунітету потрібна лише одна доза.

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У Мережі прихильники творчості дівчини розділились на два табори: одні хейтять співачку за її "пізнє" рішення, інші – почали давати рекомандації. Деякі фоловери радять летіти дівчині в Польщу, Австрію, Румунію, Словаччину, країни Балтії, бо там вакцинують Johnson&Johnson.

Реакція фанів Jerry Heil :

Це така дивна позиція "хотіла глянути, як друзям живеться з чіпом". Типу "хай хтось інший виробляє колективний імунітет, а я збоку постою подивлюся", а як припекло так "поділіться досвідом".

Мене так веселить, як люди, що раніше не вакцинувалися і впиралися, як барани, зараз бігають, як ошпарені, і вистоюють в чергах на вакцинацію.

Зважаючи на ситуацію з ковідом в Україні, ваша позиція щодо вакцинації дещо безвідповідальна. Вам не у Штати, Яно, а назад у Васильків треба. І подорослішати.

Я думав, в тебе є в голові щось, судячи з того, що ти веган. Але, бачу, помилився.

Не поспішай.

Скріншот Instagram

Водночас Jerry Heil відповіла коментаторам, що вона лише пожартувала про те, що буцімто хотіла перечекати та подивитися, що буде з іншими людьми, які вже вакцинувалися. Однак питання вакцинації нікуди не зникло, тож зірка в активному пошуку препарату для поїздки в Сполучені Штати.

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