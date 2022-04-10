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Jerry Heil надихнулася стендапом Сердючки та присвятила трек Зеленському, Кіму та Арестовичу

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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10 квітня, 19:28
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Артистка презентує новий трек #МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ). І це те, що треба почути кожному!
Новий трек від Jerry Heil треба почути кожному!
Новий трек від Jerry Heil треба почути кожному! / Фото: instagram.com/thejerryheil

У цей непростий для всієї країни час народжується надзвичайний креатив, який є для всіх і кожного порцією позитиву і бойового духу. Зустрічайте новинку від Jerry Heil!

Презентуючи новий трек #МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ), Jerry Heil відзначила таке:

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Трек з назвою ''Jerry Heil feat. ВІРКА СЕРДЮЧКА'' завжди був моєю мрією, але й подумати не могла, що створю це під час війни! ВІДЕО ''ГЕТЬ З УКРАЇНИ, МОСКАЛЬ НЕКРАСІВИЙ'' матері українського стендапу Вірки Сердючки надихнуло мене взяти цей фрагмент за семпл і створити пісню на славу СУЧАСНИМ КОЗАКАМ: ЗЕЛЕНСЬКОМУ, КІМ ТА АРЕСТОВИЧУ і, звісно ж, НАРОДУ УКРАЇНИ! Тому ХТО НЕ ШЕЙРИТЬ – ТОЙ МОСКАЛЬ!

Текст пісні (ремейк української народної ОЙ НА ГОРІ ТА Й ЖЕНЦІ ЖНУТИ)

Ой на гооорі москаля ждуть
Ой на гооорі москаля ждуть
А попід горою, яром-долиною
ЗСУ йдуть
ЗСУ йдуть

Попереду пан Зеленський,
Попереду пан Зеленський.
Хай москаль хоч трісне —
Не покине крііііісло
Президентське
Пан Зеленський


Посередині Кім Віталій:
Стрес тримаає в руках зі сталі!
Стоїть на сторожі,
Криє від ворожих
Геніталій
Геніталій

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А позаду Арестович,
А позаду Арестович
Несе нам новини
Гарні з України,
Наче здобич
Наче здобич

В новинах нові українські герої щоранку!
Вони крадуть наші серця,
Наче цигани танки!
Задерди планку,
Сидячи на Банковій.
Вони розбили їх впевненість,
Як дрони банки!

Коротше, це треба почути!

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Також не пропустіть непростий трек Ірини Федишин про Бучу.

Не забувайте, що вся найсвіжіша інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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