Jerry Heil надихнулася стендапом Сердючки та присвятила трек Зеленському, Кіму та Арестовичу

Артистка презентує новий трек #МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ). І це те, що треба почути кожному!

Новий трек від Jerry Heil треба почути кожному! / Фото: instagram.com/thejerryheil

У цей непростий для всієї країни час народжується надзвичайний креатив, який є для всіх і кожного порцією позитиву і бойового духу. Зустрічайте новинку від Jerry Heil!

Презентуючи новий трек #МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ), Jerry Heil відзначила таке:

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Трек з назвою ''Jerry Heil feat. ВІРКА СЕРДЮЧКА'' завжди був моєю мрією, але й подумати не могла, що створю це під час війни! ВІДЕО ''ГЕТЬ З УКРАЇНИ, МОСКАЛЬ НЕКРАСІВИЙ'' матері українського стендапу Вірки Сердючки надихнуло мене взяти цей фрагмент за семпл і створити пісню на славу СУЧАСНИМ КОЗАКАМ: ЗЕЛЕНСЬКОМУ, КІМ ТА АРЕСТОВИЧУ і, звісно ж, НАРОДУ УКРАЇНИ! Тому ХТО НЕ ШЕЙРИТЬ – ТОЙ МОСКАЛЬ!

Текст пісні (ремейк української народної ОЙ НА ГОРІ ТА Й ЖЕНЦІ ЖНУТИ)

Ой на гооорі москаля ждуть

Ой на гооорі москаля ждуть

А попід горою, яром-долиною

ЗСУ йдуть

ЗСУ йдуть

Попереду пан Зеленський,

Попереду пан Зеленський.

Хай москаль хоч трісне —

Не покине крііііісло

Президентське

Пан Зеленський



Посередині Кім Віталій:

Стрес тримаає в руках зі сталі!

Стоїть на сторожі,

Криє від ворожих

Геніталій

Геніталій

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А позаду Арестович,

А позаду Арестович

Несе нам новини

Гарні з України,

Наче здобич

Наче здобич

В новинах нові українські герої щоранку!

Вони крадуть наші серця,

Наче цигани танки!

Задерди планку,

Сидячи на Банковій.

Вони розбили їх впевненість,

Як дрони банки!

Коротше, це треба почути!

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