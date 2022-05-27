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Jerry Heil випустила трек про війну: "Якщо випаде ядерний пил – це буде останній сніг на планеті"

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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27 травня, 20:43
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Українська виконавиця презентувала потужну пісню про війну, яку Росія розв'язала в Україні. Пісня отримала назву "Мрія" – на честь зруйнованого оккпуантами легендарного літака
Jerry Heil представила пісню "Мрія"
Jerry Heil представила пісню "Мрія" / Фото: youtube.com

За словами Jerry Heil, пісня "Мрія" була написана кілька місяців тому. Саме тоді майже поспіль сталося кілька подій – російські окупанти вдарили по місту Щастя та розбили легендарний літак Мрія Ан-225.

Це так символічно! Наше щастя було на нашій землі і ми тримали величезну у світі мрію в небі — мрію про свободу. Але український народ завжди мав і матиме волю. Вона всередині кожного з нас і це той духовний фундамент, на якому ми відбудуємо і нову мрію, і нове щастя. І образно, і буквально. Тут же й перефразована українська народна приказка "кожен жатиме, що посіяв", яку можна знайти в цитаті зі Святого Письма... Закликаю щодня згадувати це і творити любов! Бо така ми нація! – написала Яна (справжнє ім'я співачки).

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Текст пісні Jerry Heil "Мрія":

Весь світ дивиться на мій дім крізь ящик,

І від їх сторіз тут у бункері трохи краще.

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Одним за нас страшно – іншим за себе стидно.

Вони дивляться крізь ящик – по ящику краще видно.

Але якщо є віра, то вистачить сил

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На фронті в Мелітополі та в бою в інтернеті.

Знаєш, якщо випаде ядерний пил, це буде останній сніг на планеті…

Вони можуть розбомбити Щастя,

Вони можуть розстріляти Мрію,

Але вбити волю їм не вдасться!

Кожен буде жати, що посіяв!

Сідайте в літак, застібайте паски,

Скінчиться зона турбулентної тривоги.

Хоч звір на землі нам наставив пастки, але небеса – територія Бога!

Палають пологові…від їх порятунку врятує мама невинну дитину!

І вільне життя народиться у бункері, бо ангели волю звуть Україна!

Нагадаємо, Kalush Orchestra випустили кліп на пісню Stefania.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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