Jerry Heil випустила трек про війну: "Якщо випаде ядерний пил – це буде останній сніг на планеті"

За словами Jerry Heil, пісня "Мрія" була написана кілька місяців тому. Саме тоді майже поспіль сталося кілька подій – російські окупанти вдарили по місту Щастя та розбили легендарний літак Мрія Ан-225.
Це так символічно! Наше щастя було на нашій землі і ми тримали величезну у світі мрію в небі — мрію про свободу. Але український народ завжди мав і матиме волю. Вона всередині кожного з нас і це той духовний фундамент, на якому ми відбудуємо і нову мрію, і нове щастя. І образно, і буквально. Тут же й перефразована українська народна приказка "кожен жатиме, що посіяв", яку можна знайти в цитаті зі Святого Письма... Закликаю щодня згадувати це і творити любов! Бо така ми нація! – написала Яна (справжнє ім'я співачки).
Текст пісні Jerry Heil "Мрія":
Весь світ дивиться на мій дім крізь ящик,
І від їх сторіз тут у бункері трохи краще.
Одним за нас страшно – іншим за себе стидно.
Вони дивляться крізь ящик – по ящику краще видно.
Але якщо є віра, то вистачить сил
На фронті в Мелітополі та в бою в інтернеті.
Знаєш, якщо випаде ядерний пил, це буде останній сніг на планеті…
Вони можуть розбомбити Щастя,
Вони можуть розстріляти Мрію,
Але вбити волю їм не вдасться!
Кожен буде жати, що посіяв!
Сідайте в літак, застібайте паски,
Скінчиться зона турбулентної тривоги.
Хоч звір на землі нам наставив пастки, але небеса – територія Бога!
Палають пологові…від їх порятунку врятує мама невинну дитину!
І вільне життя народиться у бункері, бо ангели волю звуть Україна!
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