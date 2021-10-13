Як фани "Океану Ельзи" відреагували на першу пісню Вакарчука після відходу з політики

Популярний український рок-гурт "Океан Ельзи", який нещодавно відсвяткував своє 27-річчя, разом з гуртом KALUSH представив новий кліп на пісню "Перемога".
Відео опублікували на сторінці гурту "Океан Ельзи" в YouTube.
Сюжет кліпу
У центрі сюжету — хлопець, який з'єднаний проводами з іншими людьми, які в навушниках намагаються щось говорити, кричати або показувати головному герою. В кінці кліпу хлопець звільняється від проводів і йде від натовпу. У відео показано, як на людину впливає суспільство, яке нав'язує йому свої правила.
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Як оцінили відеороботу фанати?
Люди дуже позитивно оцінили новий кліп. Особливо їм сподобалася колаборація "Океану Ельзи" і KALUSH.
"Це надзвичайно! Бракує слів, щоб описати свої емоції від пісні і кліпу", — пише одна з коментаторів Анна Пилипчук.
Однак знайшлися люди, яким не все сподобалося.
"Текст дуже глибокий, але щось тут мало Океану", — написав коментатор Михайло Шелемба.
Станом на 13 жовтня відеороботу переглянули понад 43 тисячі людей. 5,8 тис. людей позитивно оцінили кліп, а трохи більше ніж 200 людей поставили "дизлайк".
Про гурти
"Океан Ельзи" — український рок-гурт, створений 12 жовтня 1994 року у Львові. Лідером і вокалістом гурту є Святослав Вакарчук.
Публіка і критики неодноразово визнавали "Океан Ельзи" кращим рок-гуртом і кращим концертним гуртом пострадянських країн і Східної Європи. Всього на території України продано понад мільйон дисків ОЕ.
KALUSH — український реп-гурт, заснований у 2019 році. До групи входять Олег Псюк — засновник і соліст, Ігор Діденчук — мультиінструменталіст і МС Килиммен. Гурт був названий на честь Калуша, рідного міста Олега Псюка.
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