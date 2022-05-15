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Як голосували журі на Євробаченні-2022 та хто дав Україні максимальну кількість балів

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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15 травня, 02:43
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Kalush Orchestra приніс важливу у цей час перемогу Україні на пісенному конкусрі "Євробачення-2022"! Розповідаємо, як голосували журі та глядачі за гурт
Kalush Orchestra отримав 631 бал на "Євробаченні-2022"
Kalush Orchestra отримав 631 бал на "Євробаченні-2022"

Історичний момент, який вкарбується у пам'яті всього світу – Україна стала переможцем "Євробачення-2022", отримавши максимальний 631 бал.

Сайт "Сьогодні" розповідає, хто та які бали давав представнику Україні – Kalush Orchestra.

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За результатами голосування професійних журі Україна посіла четверте місце з 192 бали.

Скріншот

Максимальну кільксть балів – 12 – дали: Польща, Молдова, Латвія, Румунія та Литва. Найменшу: Мальта і Сан-Марино – по 2 бали.

А от від глядачів Україна отримала 439 балів. У підсумку вийшло – 631. Пишаємось нашими хлопцями! Впевнені, що не за горами буде ще одна велика перемога України у битві з рашистським нашестям!

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Зазначимо, ще до оголошення результатів "Євробачення-2022" букмекери прогнозували перемогу Україні з рекордним показником 62%. Наступним у турнірній таблиці розташувалися Велика Британія та Іспанія.

Якщо ви пропустили пісенний конкурс та те, як Україна здобула перемогу на ньому – пропонуємо переглянути нашу текстову онлайн-трансляцію "Євробачення-2022".

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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