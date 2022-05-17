Зірки
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚽ Емполі – Україна: онлайн 🚑 Евакуація з "Азовсталі" ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?

Eurovision 2022

Вакарчук на АЕС

Спейсі повернувся

Сміта скасовують?

Секрет Камалії

Трек Måneskin
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Як Макс Тарапата з Холостячки став "зіркою" Євробачення, а ніхто й не помітив

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 травня, 21:27
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
14 травня у Турині пройшов фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2022". І дуже несподівано для багатьох учасник "Холостячки-2" Макс Тарапата виявився як дві краплі схожим на одного з учасників музичного змагання.
/ Фото: Колаж: Сьогодні,

У день фіналу Макса Тарапату активно почали відзначати в Insta-сторізі його підписники. Очевидно, Макс не дивився конкурс "Євробачення", тому що був дуже здивований, коли фанати почали тегати його у соцмережі і не одразу зрозумів, що відбувається.

Багатьом фолловерам Тарапата нагадав учасника з Румунії – WRS (справжнє ім'я артиста – Андрій-Йонуц Урсу). Фанатки Макса публікували фото артиста в Instagram і жартома цікавилися – що ж Тарапата робить на "Євробаченні"?

Реклама

Макс перепостив кілька сторіз у свій профіль і написав: "Що я пропустив?" і "Що відбувається?"

Макс Тарапата щиро здивувався, коли його порівняли із учасником "Євробачення"
Макс Тарапата щиро здивувався, коли його порівняли із учасником "Євробачення" / Фото: Колаж: Сьогодні,

Пізніше ще більше людей почали писати Максу, що він схожий на румунського артиста, на що Макс також жартома звернувся до президента України Володимира Зеленського: "Володимире Олександровичу, зупиніть цю х..."

Реклама
Фото: скріншот Instagram

Ну, а тепер давайте порівняємо – чи справді Макс Тарапата схожий на WRS?

Макс Тарапата (ліворуч) та WRS (праворуч)
Макс Тарапата (ліворуч) та WRS (праворуч)

Під цим кадром – голосування! Чи справді хлопці схожі, як брати?

Реклама

Макс Тарапата та WRS – схожі?
Макс Тарапата та WRS – схожі?

Нагадаємо, Макс Тарапата вступив до лав тероборони Києва.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Insta News
Річард Гір – з нами!
Актор продає свій Jaguar

Гроші підуть у фонди, які допомагають Україні

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти