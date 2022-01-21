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Як схуднути після свят: секрети стрункої фігури від українських зірок

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Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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21 січня, 14:44
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Низка новорічних застіль закінчилася, а от зайві зайві кілограми можуть залишитися до літа. Своїми методами схуднення після свят поділилися українські знаменитості
Українські зірки розповіли, як тримають себе у формі
Українські зірки розповіли, як тримають себе у формі / Фото: Instagram

Ми вирішили дізнатися, як себе тримають у формі популярні українські співачки, адже для них важливо завжди виглядати на всі сто.

Ексклюзивно для сайту "Сьогодні" красуні українського шоу-бізнесу поділилися своїми секретами стрункої постаті.

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Асія Ахат

Відома на весь світ скрипалька запевняє, що запорука підтягнутого тіла у русі. Тому багато часу Асія Ахат приділяє саме активним видам діяльності. Обов'язковим ранковим ритуалом виконавиці є прогулянка пішки.

Це такий простий і природний для кожної людини рух, який, до того ж, дуже добре допомагає схуднути та підтримувати здорову вагу. Щоранку починається з того, що я проходжу 10 км, – поділилася Асія Ахат.

Ассія Ахат радить більше ходити пішки
Ассія Ахат радить більше ходити пішки / Фото: instagram.com/ahhattassia

Також співачка розповіла, що дуже любить робити вакуум живота вранці. Як і багато фітнес-тренерів, Асія Ахат вважає це найкращою вправою для плоского живота.

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Я виконую його так: видихаю абсолютно все повітря, одночасно з цим поступово втягуючи живіт, у цьому положенні максимально напружуючи прес, я проходжу якусь кількість кроків, зупиняюся і повільно видихаю повітря, – розкрила свою техніку скрипалька.

Оскільки більшість вправ Асія Ахат виконує вранці, то перший прийом їжі співачки зазвичай буває лише близько 12:00 і найчастіше він замінює їй і сніданок, і обід.

MamaRika

Співачка недавно стала мамою і зараз, як вона сама жартує, тримати себе у формі їй допомагає маленький син.

Виконавниця поки що дотримується дієти для мам, які годують грудьми, але й раніше Анастасія (справжнє ім'я – ред. ) намагалася не зловживати шкідливими продуктами на кшталт чіпсів та газування.

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Найчастіше ми вживаємо еко-продукти і замінюємо ці ласощі солодощами без цукру. Звичайно, іноді ми грішимо, але це дуже усвідомлено та вкрай рідко, – поділилася MamaRika.

Вже довгий час разом зі своїм чоловіком Сергієм Середою Анастасія не вживає алкоголю, не палить і не їсть червоне м'ясо, а також практикує йогу.

Mamarika розповіла, як схудла після пологів
Mamarika розповіла, як схудла після пологів / Фото: instagram.com/mamarika_official

А ще співачка дає пораду на майбутнє, як не набрати зайвих кілограмів після застілля. За її словами, потрібно трохи змінити рецепти знайомих страв та зробити їх кориснішими. Наприклад, у новорічний "Олів'є" виконавиця додала оливкову олію замість майонезу.

Думаю, всі ті страви, які є на новорічному столі і є подразниками для кишечника і печінки, можна трансформувати в корисніші для організму, – розповіла MamaRika.

Jerry Heil

А ось молода виконавиця Jerry Heil упевнена, що як би не намагався не наїдатись у новорічні свята, зайві кілограми все одно спіткають.

Мені здається, що під Новий рік є якась світова маса Олів'є, яка розподіляється між усіма людьми світу. Інакше як можна набрати за постноворічний період чотири кілограми, коли жодної ложки Олів'є в рот не поклала, – жартує співачка.

Jerry Heil дає незвичайну пораду схуднення
Jerry Heil дає незвичайну пораду схуднення / Фото: instagram.com/thejerryheil

Для боротьби з зайвою вагою Jerry Heil має свою незвичайну пораду. Але, дивлячись на тонку талію дівчини, можна вважати, що він справді працює.

Лайфхак: на поличку в холодильнику, де зберігається зелень, закріпити своє найкраще фото а МЕНІШЕ краще прикріпити до полички з пост-новорічними салатами, – ось така порада від співачки.

А раніше ми писали про те, що Лілія Ребрик та Марина Боржемська розкрили свої секрети стрункої постаті після новорічних свят .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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