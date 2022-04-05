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Як російські ЗМІ готують фейки про українських зірок – Цибульська розкрила нову схему

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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5 квітня, 13:09
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Останнім часом у російських ЗМІ все частіше почали розповсюджувати інформацію, що українські зірки не проти виступати для росіян на корпоративах.
Оля Цибульська розповіла, як росЗМІ поширюють фейки про українських зірок
Оля Цибульська розповіла, як росЗМІ поширюють фейки про українських зірок / Фото: instagram/cybulskaya

Інформаційна війна продовжується. Російські ЗМІ активно розповсюджують фейки про війну в Україні, намагаються довести, що фото, які бачить увесь світ – брехня та російська армія тут ні до чого. Встигають росЗМІ та спровокувати скандали навколо українських виконавців, які підтримують Україну та активно виступають проти російської агресії.

Оля Цибульська розповіла, що у ЗМІ з'явилися скрини листування, ніби вона погодилася виступати для росіян за п'ять тисяч євро. Співачка закликала не вірити цьому. Вона розповіла, як виникають такі листування.

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Спочатку її концертному менеджеру в Telegram надійшов запит на корпоратив в Ізраїлі після закінчення війни. Коли представник Цибульської став уточнювати подробиці про можливий концерт, спілкування закінчилося, а обліковий запис заблокували. А трохи згодом з'явилося фейкове листування про концерт для росіян.

І я знаю про випадки наших артистів, коли брали листування та фотошополі, ніби артистів запрошували виступати в Росію і вони погоджувалися. Хочу вас попередити: жодних виступів Росії в мене не було і не буде.

Оля Цибульська прикріпила приклад цього листування.

Скріншот: Instagram

До слова, раніше росЗМІ публікували листування з представниками Віри Брежнєвої та Івана Дорна, стверджуючи, що ті збираються у Росії.

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Нагадаємо, раніше українські співаки потрапили до чорного списку музичного каналу в Росії через підтримку України.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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