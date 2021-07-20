Як зараз виглядають діти Мірзояна від першого шлюбу – Матвієнко показала сімейне фото

На сторінці Арсена Мірзояна не часто з'являються фото з синами від першого шлюбу – Влада і Артема. Це вирішила виправити Тоня Матвієнко, опублікувавши рідкісне сімейне фото

Тоня Матвієнко показала, як виглядають сини Арсена Мірзояна від першого шлюбу / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвієнко, яка недавно відзначила річниця весілля з Арсеном Мірзояном , xасто в інтерв'ю розповідає про сво. сім'ю. Не дивлячись на це у шанувальників артистки все одно багато питань – на деякі з них Тоня вирішила відповісти у себе в InstaStories .

Так деякі підписники поцікавилися, чи спілкується Арсен Мірзоян з дітьми від першого шлюбу.

"Звичайно", – відповіла співачка, опублікувавши спільне фото Арсена Мірзояна з донькою Ніною і синами – Владом і Артемом.

Поцікавилися у Тоні, чи планує пара поповнення в родині.

Не обійшлося і без питання про Ніну Матвієнко. Хоч сам Арсен Мірзоян не один раз говорив про стосунки із зірковою тещею, але підписнки ще вирішили і у Тоні уточнити.

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Нагадаємо, весілля Арсена Мірзояна і Тоні Матвієнко відбулася 15 червня 2017 року.

"Коли між нами виник роман, довелося перевіряти себе, воювати, намагатися зрозуміти, чи дійсно це любов чи просто захоплення. Щоб розібратися, потрібен був майже рік", – зізнавався співак в одному зі своїх інтерв'ю.

Пара виховує доньку Ніну. Також у Арсена є сини Влад і Артем від попереднього шлюбу, у Тоні – дочка Уляна.

Тоня Матвієнко не боїться в соцмережах публікувати фото без ретуші. Природність зараз в тренді, багато українок доводять це на особистому прикладі .

Яким подарунком Тоня Матвієнко здивувала Арсена Мірзояна – дивіться в сюжеті: