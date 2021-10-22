Як зберегти пристрасть у шлюбі – розповіли Катерина Кухар, Ольга Сумська та Арсен Мірзоян

Урізноманітнити сексуальне життя в тривалому шлюбі – проблема не з легких, але це і є запорукою пристрасті, яка не згасає в багаторічних відносинах – зізнаються знаменитості

Зіркові пари поділилися своїми секретами збереження пристрасті

Головна проблема більшості пар, подружнє життя яких обчислюється роками, а то й десятиліттями – затихання пристрасті в сексуальному житті. Знаменитості теж часто стикаються з цією проблемою. Відомі пари шоу-бізнесу розповіли, як зберігають "вогонь" у відносинах.

Артисти балету Катерина Кухар та Олександр Стоянов разом вже 12 років. Але весь цей час, зізнається балерина, вона не дає розслабитися ні собі, ні коханому.

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Я дуже люблю купувати красиву нижню білизну несподівано для нього. Робити йому якісь подарунки. Люблю якісь пов'язки на очі, – розповідає Катерина.

Також подружжя підігріває пристрасть регулярними розставанням після бурхливих сварок:

Це буває раз на півроку, але коли миришся – ейфорія теж зашкалює. Все ж дорослі люди. Після сварки офігенне відчуття. Прям рекомендую всім сваритися, а потім миритися, – ділиться Олександр.

Катерина Кухар та Олександр Стоянов / Фото: прес-служба

А ось співаки Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян люблять розлучатися надовго. На кількатижневий гастрольний тур одного з них. Зате потім, кажуть, їх з ліжка не витягнути:

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Навпаки класно – ти не встигаєш скучити. Навіть було, здається, більше трьох тижнів, коли я Арсена не бачила. Це як приїжджає нова людина і ти навіть роздягнутися не можеш, – каже Тоня.

Це допомагає збереженню пристрасті. Вона просто є і досі не псується – це швидше за все через роз'їзди, – розповідає Арсен.

Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко / Фото: пресслужба

Приваблива білизна і окремі спальні – їх пристрасті вистачить ще на кілька десятків років точно, зізнається акторська пара Ольги Сумської та Віталія Борисюка:

Сьогодні ми спимо в окремих спальнях і це абсолютно нормально я вважаю. Краще постукати: "Графиня, до вас можна?", – ділиться Віталій.

І мені це так подобається. Я мріяла саме про це. Чоловік все бачить. Вони люблять очима. У мене тепер домашня така база дуже спокуслива, – зізнається актриса.

Ольга Сумська з чоловіком Віталієм Борисюком / Фото: Инстаграм

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Піднімати своє емоційне збудження – ще один спосіб, як відновити пристрасть у сімейному житті говорить психолог Наталя Холоденко.

Тут будь-який особистісний прорив ваш, коли ви щось робите, що у вас викликає мурашки по шкірі, – це вже буде підбадьорювати вашого партнера і викликати в ньому легку тривогу. Навіть якщо ви проведете день в якомусь хобі, яке для вас є викликом або задоволенням – верхова їзда або день на батуті, – це вже чудовий привід підбадьоритися, – радить психолог.

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