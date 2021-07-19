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Як учасниця від України на Слов'янському базарі-2021 намагалася підкорити російський шоубіз: що про неї відомо

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
19 липня, 16:46
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Рената Штіфель з ранніх років на сцені. На її рахунку участь в багатьох музичних конкурсах. Кілька років тому Штіфель намагалася про себе заявити в ефірі російського талант-шоу
Що відомо про представницю від України на "Слов'янському базарі-2021"
Що відомо про представницю від України на "Слов'янському базарі-2021" / Фото: instagram.com/renatashtifel/?hl=ru

Українська співачка Рената Штіфель посіла друге місце на скандальному конкурсі "Слов'янський базар у Вітебську" . Поки співачка не коментує свою участь в музичному конкурсі. На її сторінці в Instagram є тільки одне фото зі "Слов'янського базару" і зроблено воно з Миколою Басковим.

Рената Штіфель на конкурсі "Слов'янський базар" з Миколою Басковим
Рената Штіфель на конкурсі "Слов'янський базар" з Миколою Басковим / Фото: instagram.com/renatashtifel/?hl=ru

Співачка вже не перший рік намагається підкорити не тільки український шоу-бізнес, а й російський. Life Сьогодні розповідають, що відомо про Ренату Штіфель.

Представниця від України на "Слов'янському базарі-2021" Рената Штіфель родом з Ужгорода. З ранніх років вона займається музикою і брала участь в різних музичних конкурсах – "Чорноморські ігри", "Молода Галичина", фіналістка нацвідбору "Євробачення-2012" від України.

Рената Штіфель на "Чорноморських іграх" у 2017 році:

Рената Штіфель на нацвідборі "Євробачення-2012":

Далі деякий час вона співпрацювала з колишнім продюсером Міки Ньютон Тимофієм Нагорним. У 2012 році в репертуарі Ренати Штіфель з'явився трек "Я живу для тебя", автором якого виступив Руслан Квінта. Пісня зібрала близько 18 мільйонів переглядів на YouTube.

Трохи пізніше пісня Ренати Штіфель "Кінець фільму" стала саундтреком до російського серіалу "Реальні пацани".

У 2019 брала участь Рената Штіфель і в російському проєкті "Голос". На сліпих прослуховуваннях вона виконала "Пісню про рушник". Дівчина була в команді Костянтина Меладзе, але до прямих ефірів їй не вдалося дійти.

У лютому цього року Рената Штіфель оголосила про заручини з інвестиційним менеджером по імені Чарльз. Коханий зробив їй пропозицію на пляжі острова Кіпр в присутності своїх дітей від першого шлюбу.

Нагадаємо, з українських артистів на конкурсі "Слов'янський базар" виступила тільки Таїсія Повалій , вона заспівала пісню "Панно кохання".

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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