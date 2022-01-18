Які ж вони схожі! Олена Кравець вивела у світ 18-річну доньку (фото)

Дітей зірки рідко можна побачити на публіці або в Instagram-профілі Олени

Олена Кравець вперше за довгий час з'явилася на публіці із донькою / Фото: instagram.com/lennykravets

Нещодавно Олена Кравець відсвяткувала 45-й день народження, і в ексклюзивному інтерв'ю "Сьогодні" розповіла, як підтримує баланс між кар'єрою та вихованням дітей.

Всього у зірки "Кварталу 95" троє дітей – двійнята Іван та Катерина й донька Марія. З останньою Кравець з'явилася на червоній доріжці у Києві.

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Світлиною зі старшою донькою Олена поділилася в Instastories, написавши "З моєю Марією".

Олена Кравець та її донька Марія / Фото: instagram.com/lennykravets

Мама та донька обрали контрастні образи – Марія одягла трендовий шкіряний піджак і чорні штани кльош, а Олена – максісукню вільного крою у квітковий принт.

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Що відомо про першу дитину Олени Кравець

Маша народилася за рік після того, як Олена та Сергій Кравець одружилися. У 2016-му, коли у пари з'явилися ще й двійнята, старша донька переїхала з батьківського будинку і стала жити з подругою в орендованій квартирі.

Як виглядає старша донька Олени Кравець – Маша / Фото: instagram.com/maarriill

За словами Олени, вона довго вмовляла чоловіка, щоб той дав Маші можливість спробувати жити самостійно. Маша Кравець навчається на піарницю і захоплюється танцями.

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Раніше молодша донька Ольги Сумської розповіла "Сьогодні" про цькування в школі, секрети від мами, ворожіння на Таро та хлопців.