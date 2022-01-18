Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💼 Суд над Порошенком ❄ Негода в Україні 🔔 Загроза війни з Росією 🌊 Водохреща-2022

Що за Малаховим?

Сестра Міддлтон

Архіви Ганни Кошмал

Діти Меладзе

Поцілунки Бекхема

Дуети Тіни
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Які ж вони схожі! Олена Кравець вивела у світ 18-річну доньку (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
18 січня, 15:07
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Дітей зірки рідко можна побачити на публіці або в Instagram-профілі Олени
Олена Кравець вперше за довгий час з'явилася на публіці із донькою
Олена Кравець вперше за довгий час з'явилася на публіці із донькою / Фото: instagram.com/lennykravets

Нещодавно Олена Кравець відсвяткувала 45-й день народження, і в ексклюзивному інтерв'ю "Сьогодні" розповіла, як підтримує баланс між кар'єрою та вихованням дітей.

Всього у зірки "Кварталу 95" троє дітей – двійнята Іван та Катерина й донька Марія. З останньою Кравець з'явилася на червоній доріжці у Києві.

Реклама

Світлиною зі старшою донькою Олена поділилася в Instastories, написавши "З моєю Марією".

Олена Кравець та її донька Марія
Олена Кравець та її донька Марія / Фото: instagram.com/lennykravets

Мама та донька обрали контрастні образи – Марія одягла трендовий шкіряний піджак і чорні штани кльош, а Олена – максісукню вільного крою у квітковий принт.

Реклама

Що відомо про першу дитину Олени Кравець

Маша народилася за рік після того, як Олена та Сергій Кравець одружилися. У 2016-му, коли у пари з'явилися ще й двійнята, старша донька переїхала з батьківського будинку і стала жити з подругою в орендованій квартирі.

Як виглядає старша донька Олени Кравець – Маша
Як виглядає старша донька Олени Кравець – Маша / Фото: instagram.com/maarriill

За словами Олени, вона довго вмовляла чоловіка, щоб той дав Маші можливість спробувати жити самостійно. Маша Кравець навчається на піарницю і захоплюється танцями.

Реклама

Раніше молодша донька Ольги Сумської розповіла "Сьогодні" про цькування в школі, секрети від мами, ворожіння на Таро та хлопців.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
Перший сольний трек Asti
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лілі Коллінз @lilyjcollins | 25,6 млн
Лілі Коллінз @lilyjcollins | 25,6 млн
Чо Хо Йон @hoooooyeony | 23,7 млн
Чо Хо Йон @hoooooyeony | 23,7 млн
Генрі Кавілл @henrycavill | 18,7 млн
Генрі Кавілл @henrycavill | 18,7 млн
Ель Фаннінг @ellefanning | 5,5 млн
Ель Фаннінг @ellefanning | 5,5 млн
Омар Сі @omarsyofficial | 2,8 млн
Омар Сі @omarsyofficial | 2,8 млн
1 /2
#людина_цього_дня
18 січня. Роберт Скотт. 110 років тому експедиція, яку очолював капітан Королівського флоту Великої Британії, дісталася географічної точки, ще не нанесеної на карти світу, - Південного полюсу…
На зустріч із героєм!
Ніна і Ніна
Чи схожа онука Ніни Матвієнко на бабусю?
Більше фото
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист
Цитата дня

У школі багато хто через невихованість звертає увагу на твоє зіркове походження

Ганна Борисюк Молодша донька Ольги Сумскої
Інтерв'ю з Ганною Борисюк

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти